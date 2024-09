Sverige og Danmark søker kvinne-EM sammen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder både Sveriges og Danmarks fotballforbund på sine nettsider. Fristen for å melde interesse gikk ut tirsdag.

Norge var del av en felles nordisk søknad om å arrangere kvinne-EM i 2025, men den kom i fjor til kort da Sveits ble tildelt arrangementet. For 2029 har Sverige og Danmark besluttet å søke uten Norge og Finland på laget. Det ble kommunisert tidligere i år.

Fotballpresident Lise Klaveness uttalte i vår at hun har jobbet med å overtale svensker og dansker til å la Norge bli med også på neste søknad, men det lyktes ikke.

Øyner publikumsrekord

– Sammen med Danmark ser vi en mulighet for å kunne arrangere det mest velbesøkte EM-sluttspillet for kvinner noensinne. Vi vet hvor mye det betyr å få være med å arrangere mesterskap, ikke minst for å inspirere og oppmuntre flere jenter til å søke seg til fotballen, sier Sveriges fotballpresident Fredrik Reinfeldt.

Søknaden skal inneholde åtte kampsteder, men valget ligger lenger fram i prosessen.

Tyskland søker

Tyskland meldte seg så sent som fredag på i jakten på EM i 2029, og Portugal og Polen har også gjort det klart at de vil søke.

EM-verten skal etter planen utpekes i desember neste år.