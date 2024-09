Fin Sørloth-assist da Atlético spilte uavgjort i derbyet

Hjemmelaget ledet ved pause etter scoring av Isi Palazón. I det 35. minutt spilte Jorge de Frutos fram Andrei Ratiu, som igjen fant Palazón slik at kantspilleren kunne beina ballen i tomt mål.

Både Ratiu og Palazón var på grensen til offside, og linjemannen løftet flagget, men etter VAR-gjennomgang ble målet godkjent.

Atlético-trener Diego Simeone gjorde tre bytter ved pause. Inn kom Antoine Griezmann, José Maria Giménez og Ángel Correa, og sistnevnte var involvert i utligningsmålet i det 50. minutt.

Correa flikket et langt oppspill slik at Sørloth kom alene med keeper. Han tok ballen rundt Augusto Batalla, men vinkelen ble for spiss for avslutning. Ved dødlinja listet Sørloth seg elegant unna et taklingsforsøk fra stopperen Abdul Mumin. Så førte han ballen utover og innover forbi backen Pep Chavarria før han dyttet den til bedre plasserte Conor Gallagher, som skjøt i hjørnet.

Sørloth ble byttet ut fem minutter før full tid.

Poengtapet betyr at Atlético Madrid er seks poeng bak serieleder Barcelona, som søndag vant 5-1 borte over Sørloths forrige klubb Villarreal.

Les også: Nyland-tabbe i La Liga-tap: – De der kan man ikke slippe inn