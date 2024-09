Tett kampprogram vekker frustrasjon hos Liverpool-stjerne: – Sjelden noen spør oss hva vi tenker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag sparkes Champions League-sesongen 2024/2025 i gang. Nytt av året er at det tradisjonelle gruppespillet erstattes av en ligafase. Det betyr at alle 36 kvalifiserte lag spiller om å komme høyest mulig på én og samme tabell.

I løpet av høsten skal samtlige lag spille ytterligere to kamper på veien mot en eventuell direkteplass til mesterligaens åttedelsfinaler. Lagene som ender fra 9.-til 24.-plass skal attpåtil gjennom et omspill.

De siste par årene har et stadig tettere kampprogram vært gjenstand for debatt i den europeiske klubbfotballen.

– Det er sjelden noen spør oss hva vi tenker om at det blir flere kamper på programmet. Kanskje betyr ikke våre meninger noen ting. Alle er veldig slitne, forteller brasilianske Alisson.

Rødtrøyene fra Merseyside kan i alt ende opp med å spille godt over 60 kamper denne sesongen. I Jürgen Klopps avskjedssesong stanset Liverpool på 58 kamper.

– Vi forstår at det skal tas hensyn til mediene, TV-distributørene, Uefa, Fifa og de hjemlige turneringene. Vi er ikke dumme, og det er lett å forstå at de ønsker flere kamper. Det fornuftige ville uansett vært om man fikk samlet alle aktørene, slik at alle parter blir hørt, fortsetter Alisson.

Liverpool innleder mesterligahøsten borte mot Milan tirsdag. Lørdag tar de imot Bournemouth, før de onsdag neste uke møter West Ham i ligacupen.