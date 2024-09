Bodø/Glimt slår tilbake mot ukultur-påstander om alkohol på Aspmyra

I en uttalelse på egne nettsider fredag går eliteserieklubben i rette med uttalelser som er gitt i lokalpressen den siste tiden.

Bakgrunnen for saken er at Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen har vedgått å ha tatt med seg vin ut på tribunen under mesterligakampen mot Røde Stjerne nylig. Han har i ettertid beklaget i et intervju med NRK.

Samtidig har tidligere varaordfører Ola Smeplass uttalt til Avisa Nordland at han tror det hersker en ukultur på Aspmyra knyttet til det å ta med seg alkohol ut på tribuneplass.

– Det er nok en ukultur på Aspmyra der, ja. Alle vet det, men sikkert ingen som ser det, sa han nylig.

Den beskrivelsen kjenner ikke Glimt-ledelsen seg igjen i.

«Tidligere varaordfører hevdet i avisen at det er en ukultur for å ta med seg alkohol ut på tribunen på Aspmyra stadion fra Sportsbaren. Det er vi uenige i, og det er også noe vi etterstreber at ikke skal skje», skriver klubben.

Deretter kommenterer Glimt episoden med ordfører Ingebrigtsen under kampen mot Røde Stjerne.

«Bodø/Glimt har på ingen måte tenkt å behandle ordføreren annerledes enn hva man gjør med andre personer på Aspmyra stadion. Kommer du til hvilken som helst inngang på Aspmyra bærende på alkohol, blir dette tatt fra deg, og du blir gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt med alkohol inne på tribunen. Vi følger nasjonale lover, retningslinjer og stadionregler i alle sammenhenger», heter det.

Klubben opplyser også at det i lys av hendelsen under kampen mot Røde Stjerne vil bli prioritert å tydeligere merke hvilke regler som gjelder i Sportsbaren på klubbens hjemmebane.

«Fra tidligere blir det kommunisert ut til alle gjester før hver kamp at alkohol på tribunen ikke er tillatt. Dette vil bli enda tydeligere kommunisert framover», skriver Glimt.

