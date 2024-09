Isak fikset Newcastle-seier i Tonalis ligacomeback

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svenske Alexander Isak ble matchvinner for et Newcastle-lag som hadde slitt tungt etter pause. Tottenham tvang fram et selvmål av Dan Burn til 1-1 etter 55 minutter og fortsatte med å nærmest beleire Newcastle-feltet i gode 20 minutter.

Men da Spurs ikke klarte å få ballen i mål igjen, smalt det brått motsatt vei i det 78. minuttet. Joelinton gjorde en sterk jobb med å vende bort James Maddison og slo en strålende ball til Jacob Murphy. Han spurtet av gårde og slapp på perfekt tidspunkt til Isak, som enkelt kunne dytte inn 2-1-målet.

Harvey Barnes hadde gitt vertene 1-0-ledelse i en første omgang der Tottenham leverte en tam forestilling. Manager Ange Postecoglou tok grep i pausen ved å bytte inn Brennan Johnson og legge om til en mer offensiv oppstilling, og det førte til at Newcastle levde farlig hele veien.

Selvmålet til Burn var av det smått komiske slaget. Nick Pope hadde egentlig lyktes med å fiste avslutningen fra Johnson bort fra mål, men Newcastle-stopperen kom i så stor fart på bakre stolpe at han ikke klarte annet enn å hamre ballen opp i nettaket.

Sandro Tonali ble byttet inn for hjemmelaget halvveis i annen omgang, og han fikk dermed sine første Premier League-minutter siden 21. oktober i fjor. Italieneren har vært utestengt for gambling.

Med tre nye poeng har Newcastle sju fra sesongens tre første kamper. Tottenham står med fire poeng.