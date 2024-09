HamKam med hjemmekompleks – kun uavgjort mot dumpekandidat Sandefjord

HamKam har tidvis vist takter denne sesongen, men hjemme på Briskeby har poengfangsten vært skral. Før oppgjøret mot Sandefjord hadde de bare tatt ni poeng på de første ni hjemmekampene. Etter en ny uavgjort på Briskeby er fasiten ti poeng på ti hjemmekamper. Da er det ikke så verst at laget er plassert midt på tabellen.

Det ene poenget til Sandefjord smakte nok best for bortelaget. Det gjorde at de klatret over streken for første gang på lang tid. Men det er tett i bunnen. Det skiller fire poeng opp til HamKam midt på tabellen, og det er bare tre poeng ned til bunnlaget Odd fra Skien.

Heller ikke HamKam kan heller føle seg sikre på kontrakt ennå. De trenger flere på de ni siste serierundene før de er garantert fornyet tillit på øverste nivå.

HamKam kunne ha tatt tre poeng mot Sandefjord. Vegard Kongsro sørget for 1-0 etter 62 minutters spill etter pasning fra Mohamed Ofkir. Kongsro nettet fra bakre stolpe.

Bare sju minutter senere utlignet Sandefjord. Det lå et mål i luften. Et nydelig innlegg av Filip Loftesnes-Bjune ble ekspedert i mål av Stefan Ingi Sigurdarson.

Det var jevnt på Briskeby før pause. Nærmest var hjemmelagets John Olav Norheim som headet i stolpen. Bortelagets Jakob Dunsby var også nærme da han plutselig var hele alene med keeper åtte minutter før hvilen.