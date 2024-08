Osame Sahraoui velger å spille for Marokko – valget overrasket Solbakken

Det opplyser NFF i en pressemelding.

Lille-spilleren har både norsk og marokkansk pass, og har vært uttatt i den norske landslagstroppen flere ganger. Han har spilt en privatlandskamp for Norge, men ikke fått en sjanse i et offisielt oppgjør.

Nå har Sahraoui bestemt seg for at han vil spille for Marokko.

– Helt siden Osame debuterte mot Jordan for ett år siden har vi hatt tett og jevn kontakt med Osame og hans rådgivere. Han har vært uttatt i fire tropper, men grunnet skader har han kun vært med to ganger. Vi har visst om tvilen og trykket som finnes for at han skal representere Marokko, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Intens og vanskelige dager

Sahraoui sier valget han har tatt har vært vanskelig.

– Først vil jeg takke for støtten og tilliten Ståle og støtteapparatet på landslaget har vist meg hele veien. De har presentert hva Norge har å tilby og tatt meg ut i troppen flere ganger. Det har vært et veldig vanskelig valg for meg å ta, med hjerte både i Norge og Marokko, sier han.

Frankrike-proffen opplyser at han hadde en samtale med landslagssjef Ståle Solbakken så sent som søndag.

Sahraoui var tatt ut til de kommende kampene mot Kasakhstan og Østerrike.

– De siste dagene har vært intense og vanskelige, men etter lange samtaler med mine rådgivere og familie tok vi en endelig beslutning. Deretter informerte jeg Ståle. Det var en vanskelig samtale, men vi har stor respekt for hverandre, sier Sahraoui.

Overrasket Solbakken

Landslagssjef Solbakken legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett talentet i norske farger.

– Vi har i våre samtaler kun argumentert for hvorfor han burde velge Norge, fordi vi også har stor respekt for Marokko som fotballnasjon. Jeg hadde en prat med ham senest søndag i den tro at han skulle komme på samling og velge å spille for Norge, sier Solbakken.

Han går langt i å antyde at Sahraouis beslutning kommer overraskende.

– Vår lege, Ola Sand, hadde kontakt med Osame og klubblegen i Lille på tirsdag grunnet en sår ankel, uten å få et annet inntrykk. I går kveld fikk jeg beskjed fra Osame om at han etter nøye vurderinger velger å spille for Marokko. Det har vi full respekt for, sier landslagssjefen.

Han omtaler at valget eleven nå har tatt varer livet ut. Det er ikke å sammenlikne med et klubbvalg.

– Jeg vet det har vært et vanskelig valg for Osame. Det har vært en stor fornøyelse å ha ham med. Vi ønsker han selvsagt et stort lykke til videre, sier Solbakken.