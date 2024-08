Åpenhjertig LSK-sjef: – Slitsomt og frustrerende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært tøft. Det har vært slitsomt og frustrerende. Det er ting man ikke rår over selv som man må løse det, men man har ikke noe valg, sier LSKs sportssjef til NTB.

Nå håper alle rundt LSK at motgang skal snu til medgang i møtet med KFUM Oslo på Ekeberg fredag kveld.

Bakkes avskjed

12. juli i fjor forlot Geir Bakke LSK til fordel for erkerival Vålerenga. Mesfin ledet selv laget i flere kamper etter sjokkovergangen, mens Eirik Bakke tok over som trener 10. august og fikk hovedansvaret ut sesongen. Foran årets sesong ble Andreas Georgson hentet inn som klubbens nye trener, men heller ikke han ble værende lenge på Åråsen.

I slutten av juli forlot svensken Eliteserien til fordel for en assistentrolle i Manchester United. Robin Asterhed fikk tillit som hovedtrener, men forrige uke meddelte klubben at Asterhed skulle tilbake i rollen som assistenttrener.

Mandag ble David Nielsen presentert som ny LSK-sjef ut inneværende sesong: Den femte i sjefsstolen på Åråsen siden Bakkes exit for snart 14 måneder siden.

Siste seier 13. juni

– Man må stå i det, og så må vi jobbe oss ut av det sammen. Det er ikke noe énmannsshow det her. Det vet jeg. Det vet David. Vi er avhengig av alle rundt oss, og vi må jobbe godt sammen i tiden framover, fortsetter Mesfin.

Nielsen tar over et LSK i fritt fall. Gultrøyene fra Åråsen har ikke vunnet en seriekamp siden 3-1-seieren mot Strømsgodset 13. juni. Samtlige av de fem siste kampene har endt med tap, senest mot Tromsø søndag. Med ti serierunder igjen ligger Lillestrøm under streken, ett poeng bak Haugesund på trygg grunn.

– Det er en alvorlig situasjon, men vi kan løse den. Vi har alle tiders mulighet til å gjøre nettopp det tidlig. Det er ti kamper igjen. Vi vet hvor mange seirer vi trenger for å være på trygg grunn resten av sesongen, avslutter Mesfin.