Sandefjord vant dypt inne i overtiden: – Blir ikke bedre enn det

Sekunder før sluttsignalet traff Elias Jemal blink på halv volley og sendte hjemmepublikummet til himmels fem minutter på overtid.

– Det blir ikke bedre enn det. Jeg syns det er veldig fortjent. Vi burde ha scoret tidligere, men følelsesmessig er det bedre at den kommer så sent, selv om man kan få hjerteinfarkt av det, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2.

Sandefjord gikk inn i runden på jumboplass, men hadde én kamp mindre spilt enn nedrykksrivalene. I skrivende stund er de forbi både LSK og Odd.

Kampens mest omdiskuterte øyeblikk kom etter halvspilt førsteomgang. Vertene spilte seg tilsynelatende opp i ledelsen, men dommeren blåste isteden frispark til gjestene, uten at det var helt tydelig hvorfor.

– Merkelig annullering i min bok. Den ser meget soft ut, sa TV 2-kommentator Amund Lollik Lutnæs.

I form

Ødegaards menn har hevet seg den siste tiden, og for fire runder siden slo de serieleder Bodø/Glimt 2-1. To seirer, to uavgjort og ett tap var fasiten på de siste fem før søndagen.

Ødegaard var blant kandidatene til å ta over jobben som hovedtrener i Lillestrøm tidligere i uken, men skal ifølge både Romerikes Blad og TV 2 ha avslått samtaler med klubben.

50-åringen har vært Sandefjord-trener siden starten på 2021-sesongen, og med små ressurser har han klart å holde klubben i Eliteserien hele veien. I år kjemper de nok en gang om trygg plass.

Nedrykksstrid

KBK gikk også inn i runden som et av lagene i nedrykksstriden. Klubben hadde likevel to kamper mindre spilt enn lagene rundt seg på tabellen, og med seier i hengekampene tar de steget bort fra streken.

Sandefjord drar til Hamar for å møte HamKam i Eliteserien kommende søndag. Samme dag skal KBK møte Haugesund på eget gress.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag:

Sandefjord – Kristiansund 1-0 (0-0)

Jotun Arena:

Mål: 1-0 Elias Jemal (90).

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal.

Gult kort: Filip Loftesnes-Bjune, Sandefjord.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler, Filip Ottosson, Marcus Melchior (Simon Amin fra 74.) – Jakob Dunsby (Elias Jemal fra 74.), Stefán Ingi Sigurdarson (Alexander Ruud Tveter fra 74.), Eman Markovic.

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil, Marius Olsen, Andreas Hopmark (Igor Jelicic fra 80.), Mikkel Rakneberg – Jesper Isaksen (Leander Alvheim fra 88.), Erlend Segberg, Ruben Alte (David Tufekcic fra 63.) – Hilmir Mikaelsson (Franklin Nyenetue fra 88.), Kristian Lien, Oskar Sivertsen (Wilfred George fra 64.).

---