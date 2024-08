Nyhammer ble helten for Haugesund – sikret viktig seier i nedrykksstriden

– Det var utrolig gøy. Jeg har ventet på det ganske lenge nå, og jeg hadde enda ikke fått scoringen, men så kom den når vi trengte den som mest. Det er ubeskrivelig, sa matchvinneren til TV 2.

Kampen ble lenge en stillingskrig der ingen av lagene våget å risikere mye. Først i det 84. minuttet kom den første ordentlig store sjansen, og ballen havnet da i nettet.

FFK greide ikke å klarere ballen ordentlig bort fra egen boks, og Nyhammer stormet inn i boksen og hamret inn 1-0 via en FFK-spiller.

– Ett av de viktigste sparkene på ballen denne sesongen for FKH. For et øyeblikk for Haugesund, sa TV 2-kommentator Haakon Frydberg Thon.

Svak form

Lagene møttes sist bare ni dager tidligere i en kamp som var utsatt fra før sommeren. Da vant FFK 1-0 etter en overtidsscoring signert Maï Traoré. Søndag fikk Haugesund revansj.

FFK har vært en av Eliteseriens store overraskelser denne sesongen. Den nyopprykkede klubben gikk inn i den 20. serierunden som ett av lagene i kampen om europaplassene.

Formen har likevel vært noe svakere den siste tiden, og det ble bare to seirer på de siste ti kampene før søndagen.

Bunnstrid

Haugesund finner man i andre enden av tabellen. Klubben er ofte blant lagene som kjemper om trygg grunn på senhøsten, men poengfangsten må øke for at ikke utgangspunktet skal bli for vanskelig. Ett poeng på de siste fem var fasiten før runden, og søndagen var derfor en stor opptur.

Haugesund møter Kristiansund til en viktig kamp i nedrykksstriden kommende søndag. Dagen før tar FFK imot nedrykkstruede Odd på eget gress.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag:

Haugesund – Fredrikstad 1-0 (0-0)

Haugesund stadion:

Mål: 1-0 Troy Nyhammer (85).

Dommer: Tore Hansen.

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Fischer (Mikkel Hope fra 64.), Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Oscar Krusnell – Parfait Bizoza (Morten Konradsen fra 73.), Julius Eskesen – Mathias Sauer (Sander Innvær fra 64.), Sondre Liseth (Troy Nyhammer fra 73.), Sebastian Tounekti (Madiodio Dia fra 86.) – Sory Diarra.

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Maxwell Woledzi, Brage Skaret, Fallou Fall – Daniel Eid (Simen Rafn fra 82.), Brandur Hendriksson (Morten Bjørlo fra 63.), Júliús Magnússon, Stian Stray Molde – Henrik Skogvold (Henrik Kjelsrud Johansen fra 64.), Sondre Sørløkk (Patrick Metcalfe fra 71.) – Maï Traoré (Jeppe Kjær fra 72.).

---