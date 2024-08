Antonio Nusa matchvinner i Bundesliga-debuten – perfekt start i Leipzig

Nusa startet på benken, men ble byttet i det 54. minutt. Fem minutter senere traff han blink.

19-åringen spilte først fri Xavi Simons, som fikk avslutningen sin blokkert. Ballen spratt videre til nordmannen som hamret inn 1-0 på halv volley.

Dermed står han med et imponerende scoringssnitt to kamper inn i tilværelsen i sin nye klubb. For en uke siden scoret han ett minutt inn i debuten for klubben. Da vant Leipzig 4-1 over Rot-Weiss Essen i cupen.

Unggutten fra Langhus i Nordre Follo debuterte i Eliteserien for Stabæk som 16-åring i 2021 og slo gjennom med et brak. Han ble solgt til Brugge samme år og spilte over 80 kamper for den belgiske klubben.

Nusa ble en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.