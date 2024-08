LSK trapper opp trenerjakten – Asterhed tilbake som assistent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LSK bekreftet torsdag at Asterhed går tilbake til sin opprinnelige rolle som assistenttrener. Svensken har hatt hovedansvaret for førstelaget siden Andreas Georgson ga seg i slutten av juli for å bli assistent i Manchester United.

Det vil senere bli klart hvem som leder laget mot Tromsø på Åråsen søndag.

Ødegaard er hovedtrener i Sandefjord, og LSK skal ha snakket med både treneren og klubben hans, skrive Romerikes Blad.

TV 2 sitter på tilsvarende opplysninger og hevder at det skal være opp til Ødegaard selv om klubbskiftet blir noe av.

Asterhed har ikke fått skikk på LSK. Onsdag ble det 0-4 for Rosenborg i det som var klubbens fjerde strake tap i Eliteserien.

Ødegaard har vært Sandefjord-trener siden starten på 2021-sesongen, og med små ressurser har han klart å holde klubben i Eliteserien hele veien.

I skrivende stund ligger Sandefjord på sisteplass i ligaen. Lillestrøm er nummer 13 etter 19 serierunder.

Ødegaard er far til fotballstjernen og Arsenal-kapteinen Martin Ødegaard.