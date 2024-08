Utsolgt Vålerenga – Lyn lørdag: VIF har byttet halve laget

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Siden møtet på et utsolgt Ullevaal 20. april (1-1), har begge lagene opplevd en sesong over forventning. Vålerenga leder OBOS-ligaen klart og durer mot opprykk etter nedrykket i fjor. Lyn kom fra 2. divisjon, men har tatt nivået i den nest øverste ligaen. Laget ligger ett poeng fra kvalifiseringsplass om opprykk.

Men siden duellen på Ullevaal i april, har Vålerenga endret seg mest. Kun fire av spillerne som slo Levanger 4–1 sist var med i vårkampen på Ullevaal. Henrik Bjørdal, som har vært en av lagets beste spillere i år, mistet kampen mot Lyn på grunn av skade.

Mange nye navn

– Det var veldig irriterende at jeg gikk glipp av den begivenheten. Det var veldig nervøst å se på. Og jeg var veldig misunnelig. Nå er jeg heldigvis klar, sier Henrik Bjørdal til Dagsavisen, og forklarer litt av den utviklingen VIF har vært gjennom.

– Det har vært noen spillersalg og vi har måttet fornye laget gjennom hele sesongen. De nye folkene som har kommet inn har fungert veldig bra, sier Bjørdal.

Nå er det Elias Hagen som har vært ute med skade, men han er tilbake i full trening of spilte for annetlaget mot Skeid (tap 1-3) lørdag.

Trener Petter Myhre husker hvordan Vålerenga slet med spillerstallen i vinter, men i løpet av sesongen har mye endret seg. Mens nye spillere er faset inn i laget, har poengfangsten skutt fart. Laget har ikke tapt siden 16. mai og er også fortsatt med i cupen.

Trener Petter Myhre og Vålerenga er i skuddet foran lørdagens oppgjørt mot Lyn (Pål Karstensen)

To utsolgte hus

– Vi merket det på vårsesongen at vi hadde manko på spillere i flere roller. Da brant vi lyset i begge ender, men kom oss heldigvis igjennom. Nå er vi heldigvis i en helt annen setting, så nå er det den som er best på trening og best i kamp som spiller, sier Myhre til Dagsavisen etter onsdagens trening på Intility.

Navn som Sebastian Jarl, Carl Lange og Muamer Brajanac (hat trick mot Levanger) har kommet inn i klubben i sommer, mens en av høstens beste VIF-spillere, Jones El-Abdellaoue, ble sittende på benken mot Lyn.

Også Petter Myhre merker at det nærmer seg et spesielt byderby. Et utsolgt Ullevaal byttes ut med et utsolgt Intility. Poengmessig har Vålerenga rykket fra Lyn, Vålerenga topper med 42 poeng, Lyn har 29.

– Dette blir vel en slik typisk kamp som lever sitt eget liv. Men vi har mye selvtillit etter det vi har prestert i sommer og høst, sier Henrik Bjørdal. VIFs siste kamp var 4–1 seier borte over Levanger.

Henrik Bjørdal (t.v.) gikk glipp av Ullevaalkampen mot Lyn. Nå er han klar. (Pål Karstensen)

Lyn endrer lite

Lyn spilte uavgjort 2–2 mot Start mandag.

I motsetning til VIF har Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen nesten ikke endret på laget. Det er skader som stort sett har forårsaket endringer. Men siden kampen på Ullevaal har blant andre Ibba Laajab lagt opp, mens Ole Breistøl er hentet hjem fra København.

PS: Petter Myhres sønn, Tobias, spilte fra start i vårkampen for Lyn. Han kom inn som innbytter i mandagens kamp mot Start.

---

Fakta

Slik stilte lagene i vårkampen på Ullevaal 20. april:

Lyn: Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Tobias Myhre, Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen, Andreas Hellum.

Ni av disse startet mot Start sist. Unntakene var Myhre og Hellum.

VIF: Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs, Elias Hagen, Fidel Ambina – Daniel Håkans, Mees Rijks, Petter Strand.

Kun fire (Sjøeng, Borchgrevink, Olsen og Strand) startet mot Levanger sist.

---