Viking med straffebom og VAR-annullering – reddet 1-1 hjemme i toppkampen mot Bodø/Glimt

Glimt topper fortsatt tabellen med åtte poeng ned til Viking. Brann, som har én kamp mindre spilt, er likt på poeng med siddisene.

Viking har vært i strålende form den siste tiden og står med kun ett tap på sine ti siste ligakamper. Glimt har på sin side vært ustabile og sto med kun to seiere på de fem siste seriekampene.

Sander Svendsen trodde først at han hadde sendt Viking i ledelsen i åpningen av kampen, men en VAR-sjekk annullerte scoringen for offside. Så fikk Zlatko Tripic muligheten fra straffemerket, men Nikita Haikin reddet.

Håkon Evjen scoret kampens første mål etter 58 minutter og trodde lenge at han ble matchvinner, men i det 89. spilleminutt utlignet Edvin Austbø.

Viking så ut til å få en drømmestart på toppkampen da Tripic spilte opp Svendsen, som banket vertene i ledelsen etter 14 minutter.

Dessverre for siddisene kunne en VAR-sjekk vise at Viking-kapteinen var i offside i forkant av scoringen.

Etter en drøy halvtime meide Glimt-keeper Haikin ned Peter Christiansen, som hadde kommet seg alene gjennom, og Viking fikk tildelt straffe.

Tripic klarte imidlertid ikke å overliste Haikin fra straffemerket da han satte ballen lavt ned til høyre.

– Se den redningen! Han leser hvor ballen er på vei. Tripic med en svak straffe, Haikin med en god redning, utbrøt TV 2-kommentator Jesper Mathisen.

– Dårlig straffe

Tripic var heller ikke særlig imponert over seg selv etter straffebommen.

– Dårlig straffe og en bra redning av keeper. Sånt skjer, men jeg synes vi spiller en bra omgang. Vi hadde fortjent å lede, så det var dårlig av meg å ikke sette den, sa han til TV 2 i pausen.

I pausen fortalte også Glimt-assisten Gaute Helstrup at de ikke var fornøyd med førsteomgangen og at de gjorde tre bytter for å få inn friske bein.

Inn kom Fredrik Bjørkan, Isak Määttä og Kasper Høgh for Adam Sørensen, Sondre Sørli og Oscar Kapskarmo. Viking byttet også Simen Kvia-Egeskog inn for Hampus Finndell i pausen.

Evjen på hodet

Det skulle lønne seg for Glimt, for et snaut kvarter inn i omgangen slo Bjørkan et nydelig innlegg inn til Evjen som headet gjestene i ledelsen.

Austbø reddet imidlertid poeng da han utlignet med bare ett minutt igjen på klokken.

Glimt måtte klare seg uten Ulrik Saltnes og Brede Moe, som begge måtte forlate banen underveis i 1-0-seieren mot Jagiellonia Bialystok i mesterligakvalifiseringen onsdag.

Duoen reiste ikke med resten av troppen videre til Stavanger. Hjemme i Bodø skal de i stedet gjennom MR-undersøkelser. Fra før har gultrøyene flere profiler som Brice Wembangomo, Omar Elabdellaoui og Daniel Bassi ute med skader.













