Rødt kort og VAR-drama da Molde slet seg videre mot Silkeborg

Molde måtte kjempe helt fram til siste spilleminutt i en høydramatisk fotballkamp borte mot Silkeborg. Med bare to minutter igjen av ordinær tid kom danskene ett mål bak sammenlagt, men 3-2 hjemme mot Molde var ikke nok til å fullføre comebacket.

Kampen startet svært dårlig for moldenserne på danmarkstur. En hands ga Silkeborg straffe før minuttet var spilt. Den satte Tonni Adamsen trygt, og Silkeborg var med i kampen.

Da var det godt for Molde at de hadde gjort jobben på hjemmebane i første av to kamper, for etter 3-1 i første kamp hadde moldenserne fortsatt ledelsen sammenlagt.

Breivik utlignet

Romsdalingene kjempet seg inn igjen i kampen. Etter halvspilt førsteomgang fikk Emil Breivik en retur rett i beina, og ballen gikk i mål.

Silkeborg fikk en god start også i 2. omgang. Drøyt ti minutter inn klarte kampens første målscorer å tenne håpet for hjemmelaget igjen med 2-1-ledelse i kampen og redusering til 3-4 sammenlagt.

I det 75. spilleminutt tok det helt av i Silkeborg da Ramazan Orazov scoret for hjemmelaget, men en VAR-annullering dempet fort lydnivået på danskenes hjemmebane.

Utvisning

Den kasakhstanske innbytteren ble svært sentral i sine fem minutter på banen. Bare to minutter etter den annullerte scoringen bliehan nemlig utvist etter en stygg takling på Moldes målscorer Breivik.

Breivik utlignet til 2-2 rett etter utvisningen.

En mann mindre hindret ikke Silkeborg i å gi Molde kamp. Younes Bakiz klarte å presse inn en scoring like før 90 minutter var spilt.

Det ga spenning helt inn til siste slutt, men Molde gikk videre med hårfin margin.

