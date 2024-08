Eufori i Bergen da Brann slet seg videre i Europa mot Go Ahead Eagles

Tapper kjemping sørger for mer Europa-fotball på Brann stadion, 2-1 seieren over nederlandske Go Ahead Eagles sender bergenserne forbi et tøft hinder og videre til tredje kvalifiseringsrunde.

Bergen by badet i solskinn, men det ble en marerittstart for Brann da danske Søren Tengstedt satte ballen i nettet for gjestene, foran Branns mest ihuga supportere etter knapt ett minutts spill.

Brann-supporterne fikk sin revansj da deres egen Bård Finne satte ballen kontant i mål etter at Deventer-laget mistet ballen dypt inne på egen banehalvdel, bare minutter før pausesignalet.

Vinnermålet

Hjemmelaget gikk ut i høyt tempo og stresset nederlenderne i starten av 2. omgang. Trykket lønnet seg form av et hodestøt fra Fredrik Knudsen på et hjørnespark, som kom etter et lekkert Brann-angrep da timen var spilt.

Mathias Dyngeland holdt ene og alene Brann inne i kampen i det 70. spilleminutt med en solid redning da innbytter Mathis Suray kommer alene gjennom.

Stolpetreff

Målscorer Bård Finne gikk av banen etter snaut 75 minutter, inn kom Aune Heggebø, som i sin første involvering skjøt i stolpen.

Det ble ikke flere mål i Bergen, og etter 0-0 i første kamp i Nederland var det torsdagens resultat som ble avgjørende.

I neste runde venter islandske Valur eller skotske St. Mirren for Brann, som nå er fire kamper unna gruppespillet i conferenceligaen

---

Kampfakta

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 2. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Brann – Go Ahead Eagles 2-1 (1-1), sammenlagt 2-1

Brann stadion

Mål: 0-1 Søren Tengstedt (2), 1-1 Bård Finne (42), 2-1 Fredrik Pallesen Knudsen (62).

Dommer: Edgars Majcevs, Latvia.

Gult kort: Jeffrey de Lange (49), Jamal Amofa (52), Mathis Suray (85), Victor Edvardsen (90+4), Go Ahead Eagles, Joachim Soltvedt (83), Brann.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Martin Hellan, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt – Thore Pedersen (Sander Kartum fra 75.), Emil Kornvig, Felix Horn Myhre – Magnus Warming (Ole Didrik Blomberg fra 65.), Bård Finne (Aune Heggebø fra 75.), Niklas Castro (Eivind Helland fra 85.).

---