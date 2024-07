Ny lagkamerat for Ødegaard – italienske Calafiori klar for Arsenal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arsenal opplyser om overgangen i egne mediekanaler.

Italieneren har signert en femårskontrakt, og ifølge Sky Sports betaler London-klubben 42 millioner pund (600 millioner kroner) for Calafioris tjenester. Det er Arsenals sjette dyreste spillerkjøp gjennom tidene.

– Vi ønsker Riccardo og hans familie velkommen til Arsenal. Han er en stor signering og gir oss enorm styrke med hensyn til å forsterke forsvaret vårt, sier manager Mikel Arteta.

– Riccardo er en stor personlighet, med spesifikke ferdigheter som vil gjøre oss sterkere når vi nå jobber videre for å vinne store trofeer. Han har allerede vist stor utvikling de siste sesongene med sine prestasjoner for både Bologna og Italia, og hans progresjon og utvikling det siste året har virkelig vært imponerende, legger han til.

22-åringens vekket interesse hos flere klubber etter flere gode prestasjoner for Italia under årets fotball-EM. Sist sesong var han en sentral del av Bologna-laget som kvalifiserte seg for mesterligaen.

Calafiori kan bekle både venstreback- og midtstopperposisjonen.

De siste to sesongene har Arsenal blitt nummer to i Premier League, like bak Pep Guardiolas Manchester City.