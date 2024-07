Lillestrøm reddet poeng i første kamp uten Georgson – nye Meister-mål for Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bare to dager etter Andreas Georgsons overraskende overgang til Manchester United så gultrøyene ut tilå få seg et nytt skudd for baugen. Formsterke Henrik Meister scoret sitt sjuende og åttende mål på de fem siste kampene da Sarpsborg styrte mot tre poeng på Åråsen.

– Han har en fysisk pakke med kraft og spenst. Vi er veldig glad i sånne spisser, men vi ser også at det er andre som gir juling. Alle står opp for hverandre og spiller sin rolle. Alt i alt er var det en veldig godt gjennomført førsteomgang, sa Sarpsborgs Joakim Klæboe til TV 2 i pausen.

På overtid scoret Marius Lundemo et vakkert frisparkmål og sørget for 2-2.

I løpet av de første fem minuttene på Åråsen fikk både Meister og Thomas Lehne Olsen muligheten til å åpne scoringsballet, men det ble ikke nettsus for noen av de to spissene. Et kvarter ut i kampen fikk imidlertid Meister hull på byllen med høyrefoten, før han la på til 2-0 etter 37 minutter. Det etter en kontring.

Like etter sidebyttet brakte Ruben Gabrielsen spenning i kampen med en rask redusering, og vertene yppet seg flere ganger i jakten på utligning. Like før slutt blåste dommeren straffe til LSK, men avgjørelsen ble omgjort etter en VAR-sjekk. På overtid reddet Lundemo 2-2.

Sarpsborg-trener Christian Michelsen var søndag suspendert etter det røde kortet i 1-1-kampen mot Brann i forrige serierunde.

– Fikk dialogen opp på et helt annet nivå

Sist helg ble LSKs bortekamp mot Rosenborg avbrutt på grunn av gjentatte VAR-protester på Lerkendal. Onsdag denne uken ble det besluttet at kampen skal spilles på nytt senere denne sesongen. Det skjer imidlertid for tomme tribuner.

– VAR-motstanderne fikk likevel dialogen opp på et helt annet nivå enn tidligere. For alle i NFF og NTF ble nok dette et øyeblikk og en opplevelse der de tenkte at de må gjøre noe. Det har vært hektisk møtevirksomhet hele uken, sa TV 2s ekspert Yaw Amankwah om protestene.

I et intervju med TV 2 i pausen av lørdagens kamp mellom Fredrikstad og Rosenborg var NTFs styreleder Cato Haug klar på hva som vil skje dersom et flertall av toppklubbene stemmer mot VAR.

– Da vil NTF, som ikke har myndighet og makt til å avvikle VAR, sende et veldig tydelig signal videre til fotballforbundet. Så er det forbundstinget som til syvende og sist må avgjøre det, men forbundsstyret vil da ta med seg det signalet, som er et veldig sterkt signal, sa Haug.

– Alltid tøft og vanskelig

Kun få dager før hjemmekampen mot Sarpsborg ble det klart at Georgson skal over i en trenerrolle i Manchester United, og gultrøyene må dermed på trenerjakt igjen. Også i fjor sommer var det utskiftninger i trenerstolen etter Geir Bakkes overgang til Vålerenga. Eirik Bakke tok over på midlertidig basis, før Georgson var på plass før årets sesong.

LSKs sportssjef erkjente lørdag at det var tøft å gi slipp på Georgson.

– Det er alltid tøft og vanskelig. I tillegg er det trist når det er en trener vi har blitt veldig glad i. Han har vært veldig godt likt. Vi så en stor framtid sammen med ham, så det er veldig kjedelig at det skjer, sa Simon Mesfin på en pressekonferanse.