Hårfin VAR-annullering ødela for Tromsø – uavgjort mot KBK

Dermed er det stadig dødt løp mellom klubbene. Med 18 poeng hver er de blant åtte lag med mellom 17 og 19 poeng på nedre halvdel av tabellen.

Hjemmelaget kan si seg minst fornøyd med poengfangsten i søndagens oppgjør. Tromsøværingene hadde en rekke muligheter til å sikre sin andre strake seier i ligasammenheng, men hadde ikke marginene på sin side.

Etter halvtimen spilt skulle Lasse Nordås ha sendt vertene i føringen på et straffespark, men fra elleve meter hamret han ballen i tverrliggeren.

Spissen så ut til å gjøre opp for seg da han scoret kort tid etter hvilen, men etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert for offside. Det var hjemmelagets andre annullerte scoring i kampen etter at Kent-Are Antonsen fikk sin nettkjenning underkjent før hvilen.

De røde og hvite trykket på og skapte flere gode muligheter mot slutten, men det ville seg ikke, og kampen endte 0-0.

Tromsø innledet sesongen med fem strake tap, men har hevet seg noe den siste tiden. Forrige runde spilte de seg til tre viktige poeng da de slo Strømsgodset 1-0, og klubben gikk inn i sin 17. kamp for sesongen tre poeng over streken.

Torsdag skal de ta imot finske KuPS til returmøtet i kvalifiseringen til conferenceligaen. I første kamp sørget Nordås for 1-0-seier på bortebane.

Søndag går turen til Trondheim og bortemøtet med Rosenborg. KBK tar imot LSK på eget gress samme dag.