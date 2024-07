Videodømming blir tema på fotballtinget i 2025 – utvalg skal vurdere fordeler og ulemper

Det melder Norges Fotballforbund og klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball.

– Jeg er ydmyk for at vi tidligere kanskje ikke har kommunisert tydelige nok hva som er effektive demokratiske kanaler for å bli involvert i spørsmålet om VARs fremtid i norsk fotball. Vi skal nå gjøre vårt beste i å møte oppfordringen fra klubbene og supporterne på en god måte, sier fotballpresident Lise Klaveness.

NFF har neste forbundsting 1. og 2. mars 2025. Der blir videodømming et tema.

«Det er naturlig at Fotballtinget diskuterer og tar stilling til hvordan VAR skal håndteres i norsk fotball framover», står det i torsdagens pressemelding.

Ny arbeidsgruppe

Der kommer det også fram at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal utrede fordeler og ulemper med VAR. En ekstern leder vil bli hentet inn til å styre arbeidet, og medlemmene skal ha bakgrunn fra ulike roller og bidra med forskjellige perspektiver.

VAR-debatten i Norge har tiltatt i styrke den siste tiden. Søndag måtte eliteseriekampen mellom Rosenborg og Lillestrøm stanses og utsettes på ubestemt tid etter fire VAR-protester fra tribunene på Lerkendal.

Norges Fotballforbund har rettet kraftig kritikk mot måten supporterne i sommer har vist sin misnøye på. Det er blitt kastet tennisballer på banen i flere kamper, og i RBK-oppgjøret ble det også kastet en stor mengde med fiskekaker.

Styreleder beklager

Fra supporterhold hevdes det at VAR-teknologien ble vedtatt tatt i bruk uten nødvendig involvering fra de involverte. Spesielt styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball har fått mye kritikk fra supportermiljøet.

– Styret og eiermøter har hatt og vil i framtiden ha flere avstemninger, og i de relevante sakene er det flertallsbeslutninger som gjelder. Jeg ser at min kommunikasjon har sådd tvil om dette, det beklager jeg. Det er mitt ansvar som leder at kommunikasjonen er klar og tydelig, sier Haug i uttalelsen sendt ut av NFF.

Tidligere torsdag ba Vålerenga om at det innkalles til et eiermøte i NTF for å stemme over videodømmingens framtid i norsk fotball.

