Vålerenga vil ha eiermøte i Norsk Toppfotball og avstemning etter VAR-kaoset

Utspillet framkommer på klubbens nettsider torsdag.

Der påpeker VIF-ledelsen at klubben var først ute med å fatte et årsmøtevedtak om å jobbe for å avvikle bruken av den omstridte VAR-teknologien i norsk fotball.

Nå har Vålerenga-toppene henvendt seg til Norsk Toppfotball og bedt om at eiermøte der klubbene voterer over VARs framtid.

– Det er avgjørende med en forventningsavklaring, noe vi og andre klubber har påpekt overfor NTF og NFF, sier daglig leder Svein Graff.

– Forbundsstyret har formelt ansvar for innføringen av VAR og gjorde det etter tilslutning fra NTF og klubbene uten at dette ble forankret hos klubbenes medlemmer. Derfor forstår vi at supporterne reagerer, legger han til.

Møte til våren

Vålerenga vil at det omtalte eiermøter skal gjennomføres til våren etter klubbenes årsmøter.

– Det er viktig for at fotballdemokratiet skal få fungere og bestemme. Flertallets syn må være grunnlag for NTFs anbefaling til fotballstyret om å videreføre eller avvikle VAR. Det må ikke herske noen tvil om at det er simpelt flertall som gjelder, og NTF må bekrefte dette, sier Graff.

Vålerenga spiller denne sesongen i 1. divisjon. Der er VAR-teknologien uansett ikke i bruk.

Nylig ble det likevel avholdt en VAR-aksjon i 1. divisjonskampen mellom Raufoss og Levanger. Mandag skal Vålerenga ut mot Ranheim.

– Vi er så heldige å ikke ha VAR, så la oss unngå andre avbrudd i løpet av kampen. Dette ødelegger for flyten i spillet og muligheten for poeng i jakten på opprykk, sier trener Geir Bakke og kaptein Christian Borchgrevink.

Høy temperatur

VAR-debatten har tiltatt i styrke i norsk fotball den siste tiden. Søndag måtte eliteseriekampen mellom Rosenborg og Lillestrøm stanses og utsettes på ubestemt tid etter fire VAR-protester fra tribunene på Lerkendal.

Norges Fotballforbund har rettet kraftig kritikk mot måten supporterne viser sin misnøye på.

Fra supporterhold hevdes det at VAR-teknologien ble vedtatt tatt i bruk uten nødvendig involvering fra de involverte.