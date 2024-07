Fotballen ble stoppet. Nå må demokratiet fungere

Det ble en historisk milepæl i norsk fotball da kampen Rosenborg – Lillestrøm søndag ble stoppet på grunn av VAR-protester fra begge lags supportere. Det er første gang en obligatorisk kamp i Norge er stoppet på grunn av en supporteraksjon. Dommer Rohit Saggi fulgte de instruksjonene han hadde fått fra NFF om å stoppe kampen etter tre avbrudd.

Det var fiskekaker (!), tennisballer og bluss som ble kastet inn på banen, spillernes sikkerhet var ikke i fare, men det er umulig å gjennomføre fotballkamper som avbrytes kontinuerlig. Nå er spørsmålet hvordan denne høstsesongen skal gjennomføres mellom to parter som akkurat nå ikke er på talefot: NFF og supporterne.

Det er et paradoks at både Rosenborg og Lillestrøm har klubbvedtak om å vrake dommersystemet VAR. Lillestrøm som klubb har vært imot fra dag en. NFF svarer med at et flertall av klubbene vedtok å innføre dette, men det er stilt berettigede spørsmål om hvor demokratisk den prosessen var. Nå må partene blir enige om veien videre. Norsk Toppfotball må få et klart svar fra sine klubber om de ønsker VAR eller ikke. Så må styret i NFF ta inn over seg svaret de får der.

Og denne avklaringen må komme raskt, gjerne ved et ekstraordinært eiermøte (som det heter) i Norsk Toppfotball. Det er jo bare i toppfotballen VAR er aktuell.

For det utfordrende i denne saken er at det ikke finnes noe kompromiss. Man er enten for eller imot VAR. Ifølge supporterne (og undertegnede) er det fotballens sjel som står på spill. Men det er ingen løsning i å stoppe fotballkampene. Det er jo dem vi vil ha. Sivil ulydighet er et anerkjent virkemiddel, men virker mot sin hensikt hvis alle involverte rammes.

Dette kan løses ved at et flertall av klubbene sier nei til VAR. Det er helt legitimt. Sverige har ikke VAR i Allsvenskan og lever godt med det. Hvis et flertall av toppklubbene ønsker at VAR skal videreføres må supporterne godta det og innse at fotballspillet de er så glad i er endret. Internasjonalt har det skjedd allerede og det blir neppe reversert. Fiskekaker er vakre og velsmakende på grønn bunn, men ikke på en fotballbane, verken med natur- eller kunstgress.

