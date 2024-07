Ødegaard imponerte i Arsenals første treningskamp – scoret i straffesparkkonkurranse

Martin Ødegaard var på benken fra start, men kom inn etter hvilen i nattens treningskamp i Los Angeles, USA. Da ledet London-laget 1-0 etter scoring av Fábio Vieira.

Spanjolen hamret ballen i mål etter 18. minutters spill på Dignity Health Sports Park, hjemmebanen til LA Galaxy.

Dominik Solankes skudd i tverrliggeren 12 minutter senere var det nærmeste Bournemouth kom utligning i første omgang. Bournemouth hadde overtaket i annen omgang, og det var ikke ufortjent da Antoine Semenyo satte inn 1-1 via en Arsenal-forsvarer og over en utspilt Karl Hein i Arsenal-målet.

Etter scoringen presset Arsenal på for scoring, men flere mål ble det ikke. Det var avtalt at kampen skulle gå til straffesparkkonkurranse uansett resultat etter full tid.

Der var det Arsenal som gikk seirende ut. Martin Ødegaard tok den første straffen for London-laget og scoret.

Arsenal mønstret et ungt mannskap fra start, mens Bournemouth stilte et lag med flere førstelagsspillere. Ødegaard viste at han ikke har mistet formen i løpet av sommeren. Drammenseren leverte flere finesser og var nær ved å gjøre 2-0 etter et frispark fra langt hold.

Arsenal møter Manchester United i neste treningskamp – natt til søndag norsk tid.