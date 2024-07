Kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm skal spilles om igjen for tomme tribuner

Det skriver NFF i en pressemelding.

Sist helg valgte Rohit Saggi og resten av dommerteamet på Lerkendal å avlyse kampen som følge av flere VAR-protester fra tilskuerne. Det ble besluttet etter gjentatte avbrudd i spillet.

– Jeg syns det er superkjedelig (å avbryte kampen), men samtidig har vi en jobb å gjøre, og det er å beskytte spillet og spillets anseelse. Man har vurdert flere mulige alternativer, men alle lander på at vi må avbryte kampen, sa dommeren da.

Protestene var de siste i rekken som har forstyrret kamper i Eliteserien den siste tiden. Også tidligere er det blitt kastet tennisballer, og en radiostyrt bil med røykbluss har også blitt benyttet.

– Vi må og vil ha supporterne våre på tribunen, men vi kan ikke ha det sånn at vi kaster ting på banen i norsk idrett, sa NTFs daglig leder Jens Haugland til TV 2 etter hendelsene på Lerkendal.

Tirsdag formiddag skrev Norsk Supporterallianse i en uttalelse at de ikke ønsker å se avbrutte oppgjør i Eliteserien, men de var likevel tydelige på at det er opp til lederne i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball å komme med en løsning på bråket.

– Alle parter har ansvar for å skape et klima hvor det er mulig å finne løsninger. NSA oppfordrer NFF, NTF og klubbene til å legge fram en tydelig prosess som kan føre til at VAR blir fjernet. Vi oppfordrer samtidig supporterklubbene til å unngå at kampene stoppes, het det i en uttalelse.

