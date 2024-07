RFS herjet med Larne og sendte Glimt til Latvia i mesterligakvaliken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

RFS reiste til Nord-Irland med 3-0-ledelse etter hjemmekampen og vant 4-0 på bortebane. Emerson, Darko Lemajic og Janis Ikaunieks scoret i slutten av 1. omgang, og Ismaël Diomandé fastsatte resultatet etter pause.

I hjemmekampen forrige uke ble scoringene satt inn av Martins Kigurs, Daniels Balodis og Stefan Panic.

RFS kommer til Aspmyra tirsdag 23. juli, mens returkampen spilles i Riga uka etter.

RFS står for Rigas Futbola Skola. Klubben vokste ut fra ungdomsavdelingen til Skonto Riga og ble stiftet i 2016 med sitt nåværende navn, da den etter at Skonto gikk konkurs overtok lisensen for å spille i eliteserien.

RFS ble latvisk seriemester i 2021 og 2023 og har også to cuptitler. Høsten 2022 var klubben med i conferenceligaens gruppespill, der laget tok poeng borte mot Fiorentina og hjemme mot Istanbul Basaksehir.

RFS tapte den sommeren for finske HJK på straffer i mesterligakvalifiseringen, men slo senere Hibernians fra Malta og nordirske Linfield i kvalifisering til conferenceligaen.

