LSK senket Godset og tok sin andre strake hjemmeseier: – Kjempesolid

For to runder siden tok gultrøyene sin første trepoenger på eget gress for sesongen da de slo KFUM Oslo 2-1. Lørdag sikret de sin andre strake foran egne supportere.

– Det er en kjempesolid prestasjon. Jeg syns vi tar steg hver uke, sa LSK-trener Andreas Georgson til TV 2.

– Det er en av de beste, kanskje den beste, sa han på spørsmål om hvorvidt kampen var årsbeste fra LSK.

Kanarifansen startet kampen med en VAR-protest, hvor de forlot stadion de første ti minuttene, men rakk akkurat å få med seg oppgjørets første mål da Thomas Lehne Olsen traff blink på straffespark i det 14. minutt.

I forkant ble Félix Vá taklet i boksen, og hoveddommer Espen Eskås pekte på straffemerket.

Hjemmepublikumet fikk også mer å juble for like etterpå. Eric Kitolano vendte bort Godset-forsvaret før han hamret inn 2-0 ved stolperoten.

Kunstscoring fra Godset

Et Godset-lag som har slitt med målformen denne sesongen, sto foran en tøff oppgave med å innhente tomålsledelsen. Logi Tómasson reduserte likevel før pause med en kunstscoring.

Snaue to minutter inn i andreomgangen var LSK tilbake i en tomålsledelse. Uba Charles spilte fri Marius Lundemo som bredsidet inn 3-1 fra 18 meter. Det holdt til seier.

LSK har i alt levert varierende resultater i første halvdel av sesongen, og klubben var nede på 10.-plassen før runden.

Strømsgodset gikk inn i runden med tre uavgjortresultater på rad og tre poeng mer enn lørdagens motstandere.

Neste runde spiller LSK mot Rosenborg borte, mens Strømsgodset tar imot Tromsø hjemme.

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Lillestrøm – Strømsgodset 3-1 (2-1)

Åråsen, 5918 tilskuere.

Mål: 1-0 Thomas Lehne Olsen (str. 15), 2-0 Eric Kitolano (17), 2-1 Logi Tómasson (32), 3-1 Marius Lundemo (47).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Félix Vá, Alexander Røssing-Lelesiit, Lillestrøm, Logi Tómasson, Marcus Mehnert, Strømsgodset.

Lagene:

Lillestrøm (4-3-3): Mads Hedenstad – Uba Charles, Espen Garnås, Ruben Gabrielsen (Sander Moen Foss fra 82.), Kristoffer Tønnessen – Ylldren Ibrahimaj, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Eric Kitolano, Thomas Lehne Olsen (Henrik Skogvold fra 45.), Félix Vá (Alexander Røssing-Lelesiit fra 78.).

Strømsgodset (3-2-3-2): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Sivert Westerlund fra 56.) – Lars Vilsvik (Jostein Ekeland fra 88.), Logi Tómasson (Bent Sørmo fra 72.) – Marko Farji (Eirik Ulland Andersen fra 56.), Herman Stengel, Jonas Therkelsen – Marcus Mehnert, Elias Hoff Melkersen (Samuel Silalahi fra 72.).

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0.

