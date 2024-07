Van Dijk ut mot EM-dommeren etter omdiskutert straffe: – Det sier alt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det sier alt at dommeren løp rett i garderoben etter kampen, men jeg vil ikke gi det skylden. Jeg står her, men jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Van Dijk, ifølge De Telegraaf.

18 minutter inn i kampen utlignet Harry Kane fra krittmerket etter at Xavi Simons hadde sendt nederlenderne i ledelsen. Straffen kom etter at Denzel Dumfries taklet Kane i det han fyrte av et skudd. Dommer Felix Zwayer lot den først passere, før VAR anbefalte han om å se den i reprise.

– Han traff meg definitivt! Noen ganger får du dem, og noen ganger ikke. Jeg var glad for å gå opp og se ballen gå inn i nettet. Det var definitivt en god følelse, sa Kane.

Nederland-sjef Ronald Koeman ville på sin side ikke kommentere straffen etter kampen.

– Jeg skal ikke si noe om dommeren, sa han og bet seg i leppa.

Nettet koker

Straffen har i etterkant blitt heftig diskuterte verden over.

– Det er aldri straffe. Jeg kan ikke tro at dommeren ble bedt av VAR om å se på den. Og da kan jeg ikke tro at han ga det (straffe). Hvis England vinner denne kampen, har de flaksen på sin side, sa Jamie Carragher hos Telegraph.

Den tidligere Liverpool-spilleren fikk støtte av den tidligere britiske dommersjefen, Keith Hackett:

– Dommerens første vurdering av hendelsen var god. VAR skulle ikke brutt inn, etter min mening er det i strid med de «klare og åpenbare» kriteriene, sa han og fortsatte:

– England var veldig heldige som ble tildelt et straffespark takket være VARs feil.

– Riktig avgjørelse

TV 2s Jesper Mathisen er på den andre siden klokkeklar at både VAR og dommeren endte på riktig beslutning.

– Godt dommeren til slutt fikk tatt riktig avgjørelse. Se hvordan fotbladet vrir seg i det han blir stemplet. Den gjør vondt, og sånn kan man selvfølgelig ikke opptre i eget felt, skriver han på X.

På overtid satte Ollie Watkins inn 2-1-scoringen som fikset finalebillettene for England.

I 2005 var Zwayer involvert i en kampfiksingsskandale og ble suspendert i seks måneder. Tyskeren har siden returnert til fotballen og har dømt på høyeste nivå i lang tid.

