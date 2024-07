USAs fotballforbund sparket landslagssjefen: – Takknemlig for båndene vi har skapt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed må landets fotballforbund på leting etter en ny trener. Om to år er USA vertskap for fotball-VM sammen med Mexico og Canada.

– Vi ønsker å takke Gregg for det harde arbeidet han har lagt ned og for dedikasjonen han har vist. Vi har nå fokus på å jobbe med sportsdirektør Matt Crocker og finne den rette personen til å lede dette laget videre, heter det i en uttalelse.

USA røk ut av årets Copa America allerede i gruppespillet. Det fikk amerikanske fotballeksperter til å så tvil om Berhalters posisjon.

– Jeg synes ikke vi har utviklet oss nok siden VM i 2022. Vi er ikke på rett spor, slo Clint Dempsey fast.

Selv følte Berhalter seg sikker på at han at han kom til å lede laget i VM i 2026.

– Jeg vil takke forbundet for å ha gitt meg tillit til å lede laget de siste fem årene. Det er en stor ære å representere dette laget, og jeg er stolt av identiteten vi har formet på banen. Jeg er takknemlig for båndene vi har skapt. Resultatet i turneringen var svært skuffende, og jeg tar fullt ansvar for prestasjonen vår, sier Berhalter i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AP.

