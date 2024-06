USAs fotballforbund rykker ut mot rasisme etter sjokktap

Både USA og Panama står med tre poeng etter to kamper, men Panama har en klart enklere kamp i siste runde. Da møter de Bolivia, mens USA trolig må slå puljeleder Uruguay. De to beste går videre til utslagsrundene.

Weah ble sendt i garderoben etter bare 18 minutter i torsdagens kamp. TV-bildene viste at Juventus-spilleren slo Panamas Roderick Miller i hodeområdet i en duell.

I etterkant scoret Florian Balogun for USA, men Cesar Blackman og Jose Fajardo vendte kampen for Panama. USA-trener Gregg Berhalter var alt annet enn fornøyd.

– Det røde kortet endret hele kampen. Det var en dum avgjørelse av Timmy, sa han.

Weah tok selv til sosiale medier for å beklage episoden.

– Et øyeblikks frustrasjon ledet til en stygg konsekvens, og jeg er veldig lei meg for det. Min kjærlighet for dette laget går langt forbi bare fotball, og jeg er sint på meg selv for at jeg utsatte mine brødre for det, skrev angriperen.

USAs fotballforbund så seg i timene etter kampslutt nødt til å rykke ut mot stygge meldinger i sosiale medier etter tapet.

«Vi er blitt gjort oppmerksomme på rasistiske kommentarer mot flere av våre spillere etter kveldens kamp. Det finnes ingen plass for slikt», heter det i uttalelsen.

Uruguay slo Bolivia 5-0 torsdag og har en fot i utslagsrundene. Blant målscorerne var Manchester Uniteds Facundo Pellistri og Liverpool-spiss Darwin Núñez.

