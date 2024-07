Nederlandsk spisslegende inn i trenerteamet til Ten Hag i Manchester United

Det opplyser klubben i egne mediekanaler. 48-åringen har skrevet under på en toårskontrakt. I tillegg har også Rene Hake blitt ansatt som nok en assistent til Ten Hag.

– Jeg er glad for at Rene og Ruud har takket ja til å bli med i prosjektet vårt, og tilfører staben erfaring, kunnskap og ny energi. Dette var et godt tidspunkt til å friske opp trenerteamet, når vi ønsker å bygge videre på prestasjonene de siste to årene og ta steg videre, sier Ten Hag.

Van Nistelrooy spilte for Manchester United fra 2001 til 2006, og i slutten av juni erfarte blant andre BBC at nederlenderen var på vei tilbake til Old Trafford. Fredag forrige uke skrev journalisten Simon Stone at det kun gjensto å få på plass 48-åringens arbeidstillatelse.

Etter spillerkarrieren har Van Nistelrooy vært assistenttrener for det nederlandske landslaget i to ulike perioder. Fra mars 2022 til slutten av den påfølgende sesongen var han hovedtrener i PSV.

I Manchester United får han en rolle i Ten Hags trenerapparat. Sistnevnte signerte nylig en avtale som strekker seg ut 2025/2026-sesongen.

