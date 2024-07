Manchester United med kjempeunderskudd – bekrefter kutt og økte priser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser regnskapstallene for perioden 1. januar til 31. mars. Hovedårsaken til driftsunderskuddet på 71,4 millioner pund var Uniteds exit i Champions Leagues gruppespill før jul.

Erik ten Hags menn endte sist i sin pulje og fikk heller ikke muligheten til å prøve seg i europaligaen. Som konsekvens spilte United betydelig færre kamper på Old Trafford sammenlignet med 2023.

Underskuddet for samme kvartal i fjor var på 5,6 millioner pund, som i dag tilsvarer 77 millioner kroner.

Regnskapet viser at lønnskostnadene økte med 7,3 prosent og var på 91,2 millioner pund (1,25 milliarder kroner) i årets tre første måneder.

Nylig meldte flere medier at Manchester United kunne komme til å kutte 250 stillinger. Onsdag bekreftet klubben at den vurderer et slikt innhogg. I tillegg settes billettprisene opp med 5 prosent.

Ved utgangen av mars var Uniteds gjeld på 650 millioner dollar, som vil si 6,94 milliarder kroner.

Ifølge kvartalsrapporten forventes den årlige omsetningen for 2023/24-sesongen å bli rundt 660 millioner pund (9,05 milliarder kroner).

Manchester United skuffet stort i Premier League og ble bare nummer åtte. Det var klubbens svakeste serieplassering siden 1990, men finaletriumfen over Manchester City i FA-cupen ble en opptur på sesongens siste dag.

Seieren sikret United spill i europaligaen og viktige inntekter.

Ineos-eier Jim Ratcliffe kjøpte på nyåret 27,7 prosent av aksjene i Manchester-klubben. Milliardæren sikret seg samtidig sportslig kontroll og betydelig makt over den daglige driften.

Les også: Greenwood linkes til Marseille – supporterne raser: – Ikke velkommen