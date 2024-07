Southgate om Uefas dommervalg i EM-semifinalen: – Ikke bekymret

43 år gamle Zwayer er tidligere dømt for kampfiksing og har en forhistorie med den britiske superstjernen Jude Bellingham.

I desember 2021 ble Bellingham bøtelagt drøyt 460.000 norske kroner etter å ha kommet med upassende kommentarer om dommeren etter en kamp mellom hans daværende lag, Borussia Dortmund, og Bayern München.

– Hvis du gir den største kampen i Tyskland til en dommer som tidligere er dømt for kampfiksing, hva forventer du at skal skje? sa Bellingham.

Southgate forteller at han ikke har brukt noe energi på å tenke på dommervalget.

– Jeg tror alle som kjenner meg vet at jeg behandler dommerne med respekt. Jeg vet at Uefa setter pris på den respekten vi har vist dommere i åtte år. Jeg er ikke bekymret for hvem dommeren er. Han kommer til å holde et høyt nivå. Det er det Uefa krever, sa Southgate til pressen før onsdagens batalje mot Nederland.

I 2005 var Zwayer involvert i en kampfiksingsskandale og ble suspendert i seks måneder. Tyskeren har siden returnert til fotballen og har dømt på høyeste nivå i lang tid. Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft var blant dem som reagerte på valget om å la Awayer dømme semifinalen mellom England og Nederland.

– Uefa gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å utpeke ham til å dømme England. Alle kommer til å se hva som skjer med de to. Uefa setter seg selv i en unødvendig kinkig situasjon. Jeg tror ikke det blir noe problem i selve kampen, men det er jo et problem når vi to døgn før kampen snakker om det, sa han til VG mandag.