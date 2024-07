Greenwood linkes til Marseille – supporterne raser: – Ikke velkommen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Marseille-fansen har opprettet en hashtag for å vise sin motstand mot den potensielle overgangen: “#GreenwoodNotWelcome», eller “#GreenwoodIkkeVelkommen» på norsk.

Hashtagen sirkulerer blant Marseille-fansen i sosiale medier. Supporterne ber nå ledelsen om å avbryte overgangen til engelskmannen, og uttrykker sin misnøye.

I januar 2022 ble Greenwood pågrepet av politiet og mistenkt for seksuelt overgrep, vold og dødstrusler mot sin daværende ekskjæreste. Manchester United-spilleren ble senere tiltalt for voldtekt og overfall, men saken endte med å bli droppet på grunn av nye opplysninger og at nøkkelvitner trakk sin forklaring.

Greenwood fikk ikke fortsette karrieren i Manchester United, men ble i stedet leid ut til Getafe forrige sesong.

Etter ti mål og seks målgivende i den spanske klubben, vekker Greenwood nå interesse fra andre klubber som ønsker å skaffe seg engelskmannens signatur. En av disse klubbene er Marseille, som sies å være veldig nær en overgang, ifølge The Guardian.

(©NTB)