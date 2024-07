Dømt for kampfiksing – skal dømme EM-semifinale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det til tross for at han tidligere er dømt for kampfiksing og har en forhistorie med den britiske superstjernen Jude Bellingham.

I desember 2021 ble Jude Bellingham bøtelagt drøyt 460.000 norske kroner etter å ha kommet med upassende kommentarer om dommeren etter en kamp mellom hans daværende lag, Borussia Dortmund, og Bayern München.

– Hvis du gir den største kampen i Tyskland til en dommer som tidligere er dømt for kampfiksing, hva forventer du at skal skje? sa Bellingham.

I 2005 var Zwayer involvert i en kampfiksingsskandale og ble suspendert i seks måneder. Tyskeren har siden returnert til fotballen og har dømt på høyeste nivå i lang tid.

43-åringen har også dømt flere kamper tidligere i mesterskapet, blant annet Nederland sin åttedelsfinale mot Romania.

Semifinalen mellom England og Nederland spilles onsdag 10. juli klokken 21.