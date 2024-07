Brasil trygget avansementet i Copa America – Vinicius må stå over kvartfinalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Colombia vant gruppespillet foran nettopp Brasil, som trengte uavgjort for å være helt sikker på avansement. De to lagene møter henholdsvis Panama og Uruguay i sine kvartfinaler.

Barcelona-angriperen Raphinha scoret Brasils mål på et frispark der ballen klistret seg opp i hjørnet etter bare 12 minutter av andre omgang.

Colombias Daniel Munoz, som til daglig spiller i Crystal Palace, utlignet deretter på overtid etter en nydelig gjennombruddspasning fra Jhon Cordoba.

Colombia fikk også et mål annullert på grunn av offside tidligere i omgangen, men kan altså feire at de ble gruppevinnere med sju poeng, to poeng foran Brasil.

I kvartfinalen mot Uruguay må Brasil klare seg uten Real Madrid-stjernen Vinicius Junior, som fikk sitt andre gule kort i turneringen etter en stygg takling.

I den andre kampen i gruppa møtte Costa Rica Paraguay. Costa Rica vant kampen med 2-1 etter scoringer av kaptein Francisco Calvo og Josimar Alcocer, begge før det var gått sju minutter av kampen. De er likevel ute av turneringen sammen med Paraguay, hvis trøstemål ble scoret av Ramon Sosa, hans første mål i landslagsdrakten.

Kvartfinalene i Copa America spilles til helgen. Fredag møtes Argentina og Ecuador, lørdag spiller Venezuela mot Canada, mens det søndag er duket for Colombia mot Panama og Uruguay mot Brasil.