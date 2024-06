Christian Michelsen ble ny Sarpsborg-trener: – En no-brainer

Det opplyser klubben i sine mediekanaler. 48-åringen er blitt enig med klubben om en avtale som gjelder ut 2026-sesongen. NTB erfarte tidligere tirsdag at avtalen var i boks. Sarpsborg Arbeiderblad meldte om utviklingen mandag.

– Det er mange grunner til at jeg står her. Det er en hardtarbeidende klubb der mange flotte folk vil få ting til sammen. Sarpsborg har hatt imponerende perioder der man viser at alt er mulig, og den entusiasmen jeg har opplevd på stadion her som motstander er noe jeg vil oppleve med dem i ryggen. Jeg er stolt og ydmyk, sier Michelsen.

Første oppgave for 48-åringen blir å lede trening onsdag, og fredag er det kamp mot serieleder Bodø/Glimt.

Ladet batteriene

Michelsen har stått uten jobb siden han fikk sparken som Kristiansund-sjef i august i fjor, halvannet år etter at han hadde signert en ny fireårskontrakt. Michelsen spilte selv for nordmørsklubben fra 2008 til 2013, før han tok over ansvaret som hovedtrener året etter.

– Jeg har hatt godt av å koble litt av etter ti år som trener og mange år som spiller. Det har vært positivt å lade batteriene, men det kribler veldig etter hvert. Jeg er kravstor, og jeg har vært tålmodig. Da Sarpsborg ble aktuelt, var det en no-brainer, sier Michelsen.

NTB vet at han har vært i samtaler med Aalesund om den ledige trenerjobben der etter at Christian Johnsen fikk sparken nylig.

Nest sist

Sarpsborg har slitt tungt i første tredel av årets sesong. Etter elleve spilte kamper har blåtrøyene sanket kun ti poeng. Bare Sandefjord har startet sesongen svakere.

Søndag meddelte klubben at Stefan Billborn og assistent Joachim Björklund var ferdige i klubben etter to og et halvt år. Det skjedde kun én måned etter at trenerduoen var i et fire timer langt møte med sportssjef Hampus Andersson og flere fra styret. Der ble det diskutert hvordan klubben skulle snu situasjonen sportslig.