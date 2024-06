Ungarn-spiller Varga pådro seg brudd i ansiktet og hjernerystelse

Ungarns fotballforbund opplyser på X at Varga pådro seg flere brudd i ansiktet og hjernerystelse da han kolliderte med Skottland-keeper Angus Gunn 20 minutter før slutt.

Varga ble i etterkant liggende urørlig på gresset, og det ble skjermet med tepper for å hindre innsyn mens han fikk medisinsk hjelp. NRK viste ikke hendelsen i reprise i sitt studio.

«Varga brakk flere bein i ansiktet og pådro seg hjernerystelse i sammenstøtet. Han vil mest sannsynlig gjennomgå en operasjon og tilbringer natten på sykehuset i Stuttgart. Hele laget heier på ham», heter det i meldingen som kom like over midnatt.

Ungarn vant til slutt 1-0 etter at Kevin Csoboth ble matchvinner langt inne i overtiden. Det holder Ungarns drøm om avansement i live.

Marton Dardai synes det var krevende å fullføre kampen.

– Det som skjedde var et sjokk for alle. Vi hører at det går bedre med ham nå. Hele laget kjempet til siste slutt. Jeg er glad for at vi scoret for Varga, sa Dardai til NRK.

