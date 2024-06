Kane slår tilbake mot kritikk fra tidligere England-stjerner: – De har et ansvar

Duoen har vært kritiske mot det engelske laget etter uavgjortkampen mot Danmark. Tidligere spiss Gary Lineker gikk hardt ut mot det engelske laget i sin podkast. Han sa også at Kane må prestere bedre.

– Jeg ville aldri vært respektløs mot noen spiller, spesielt en spiller som har båret drakten og vet hvordan det er å spille for England, sa Kane på en pressekonferanse, ifølge The Telegraph.

To scoringer

– Men det tidligere spillere, eller tidligere spillere som nå er eksperter, må innse, er at det er veldig vanskelig å ikke høre på det nå. Spesielt for noen spillere som ikke er vant til det eller spillere som er nye i miljøet, sa Kane.

England slo Serbia 1-0 i den første kampen. Deretter ble det 1-1 mot Danmark. Etter den siste kampen var Shearer hard i klypa i sin rolle som BBC-ekspert.

– Jeg føler alltid at de har et ansvar. Jeg vet at de må være ærlige og gi sin mening, men de har også et ansvar som tidligere England-spillere som mange ser opp til. Folk lytter til dem, og folk bryr seg om hva de sier, sa Kane.

Topper tabellen

Den kjente fotballskribenten Henry Winter mener kritikken fra blant andre Lineker og Shearer er på sin plass.

«Lineker har rett. England har vært svake. Han sier det som det er og som reflekterer manges syn», skriver Winter på X.

«Det er ikke personlig. Lineker og Shearer bryr seg om England og vil at de skal gjøre det bra. Å heie på laget vil ikke hjelpe England, å fremheve taktiske bekymringer vil», skriver han videre.

England topper gruppe C før den siste kampen mot Slovenia i Köln tirsdag.

Winter avslutter sin X-melding med å mene at kritikken mot Linekers England i 1990 og Shearers England i 1996 var hardere enn den er i dag.

Les også: Slik spilles resten av fotball-EM