Bodø/Glimt møter latvisk eller nordirsk motstand i mesterligakvalifiseringen

Trekningen ble gjennomført i Uefas hovedkvarter i Sveits onsdag.

RFS fra Latvia og Larne fra Nord-Irland møtes i 1. kvalifiseringsrunde, og vinneren skal altså opp mot den norske seriemesteren.

Glimt åpner med hjemmekamp. Kampene spilles 23./24. og 30/31. juli.

Bodø/Glimt har ikke møtt noen av de aktuelle motstanderne tidligere. RFS er regjerende seriemester i Latvia, mens Larne vant den nordirske ligaen sist sesong.

16. eller 17. juli avgjøres det hvem av dem som skal møte Glimt i påfølgende runde.

Det er i alt fire kvalifiseringsrunder før mesterligaens ligaspill, som er nytt for året. Det betyr at Glimt må forsere tre hindre for å bli det første norske laget i hovedturneringen siden 2007.

I fjor var det Molde som representerte Norge i mesterligaen, og blåtrøyene tok seg helt til siste kvalifiseringsrunde, der det ble stopp mot Galatasaray.

Samme skjebne led Glimt mot Dinamo Zagreb i 2022.