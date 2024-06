Ruiz glitret da Spania banket Kroatia i EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter en jevnspilt første snau halvtime utnyttet spanjolene store rom sentralt hos Kroatia. Ruiz var årvåken da han med venstrefoten fant spydspiss Álvaro Morata, som alene med Dominik Livakovic var sikker som banken. Kun Cristiano Ronaldo (14) og Michel Platini (9) har scoret flere mål i EM-sluttspill enn Moratas sju. Antoine Griezmann og Alan Shearer har notert like mange fulltreffere.

– Man risikerer mye når man spiller som Kroatia gjør. De har klassen til det, men vi ser at det er store huller ved flere anledninger. Morata elsker sånne rom, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Få minutter senere tok Ruiz saken i egne hender, og med noen flotte berøringer skaffet han seg plass i kroatenes sekstenmeter, før han nok en gang benyttet venstrefoten til å gjøre livet surt for laget til Zlatko Dalic.

– Han dribler Modric ut av Olympiastadion, skrøt TV 2-kommentator Morten Langli.

Ny nettkjenning

Den ferske Champions League-mesteren Dani Carvajal ville også være med på leken. Like før pause scoret veteranen Spanias tredje mål, og kampen var i praksis avgjort da lagene gikk inn i garderoben.

Etter pause fikk Kroatia flere store sjanser til å redusere, men Spania sto i veien for samtlige av forsøkene.

Med ti minutter igjen å spille fikk Kroatia straffespark etter at Rodri hindret Bruno Petkovic på åpent mål. Midtbanespilleren fikk likevel bli på banen. Det fikk han også da han taklet Martin Ødegaard stygt i den første EM-kvalifiseringskampen til mesterskapet i Tyskland, til tross for at mange da mente han skulle fått marsjordre.

– Jeg synes det er merkelig at det ikke blir rødt kort, sa TV 2s Stamsø Møller etter at Kroatia fikk straffespark.

Forsøket fra ellevemeteren ble reddet av Unai Simon, før returmålet ble annullert for en offside. Dermed vant Spania 3-0.

Italia og Albania er de øvrige lagene i det som av mange blir omtalt som den klart tøffeste gruppen i årets fotball-EM.

– Helt unik

Barcelona-spiller Lamine Yamal ble lørdag tidenes yngste EM-spiller, 16 år og 338 dager gammel. Han kronet en solid prestasjon med målgivende til Carvajals 3-0-scoring. Få minutter ut i 2. omgang fikk juvelen en stor sjanse til selv å score, men Livakovic reddet forsøket.

– Lamine er en av de spillerne som har fått en gave fra gud. Han er helt unik, sa Spanias landslagssjef Luis de la Fuente om 16-åringen før mesterskapet.

I andre enden av aldersskalaen ble Luka Modric lørdag den eldste utespilleren i et EM-sluttspill i det som var midtbanespillerens 176. kamp for Kroatia. Tirsdag kan han imidlertid bli passert av både Cristiano Ronaldo og Pepe hos Portugal. Modric debuterte for Kroatia før Yamal var født.

Kroatia har tatt medalje i de to siste verdensmesterskapene, mens det i EM har gått tråere for de rød- og hvitkledde. I 2016 røk de ut i åttedelsfinalen, før det stanset på samme tidspunkt fem år senere.

Det spanske herrelandslaget dominerte den internasjonale toppfotballen med to EM- og én VM-tittel fra 2008 til 2012. I de to siste europamesterskapene har det blitt exit i henholdsvis åttedelsfinalen (2016) og semifinalen (2021). I begge mesterskapene røk spanjolene ut mot Italia, som vant EM-tittelen i 2021.

---

Kampfakta

Fotball EM menn i Tyskland lørdag, gruppe B:

Spania – Kroatia 3-0 (3-0)

68.840 tilskuere i Berlin.

Mål: 1-0 Álvaro Morata (29), 2-0 Fabián Ruiz (32), 3-0 Dani Carvajal (45+2).

Dommer: Michael Oliver, England.

Gult kort: Rodri, Spania.

Lagene:

Spania (4-3-3): Unai Simón – Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho, Marc Cucurella – Pedri (Dani Olmo fra 58.), Rodri (Martín Zubimendi fra 85.), Fabián Ruiz – Lamine Yamal (Ferran Torres fra 85.), Álvaro Morata (Mikel Oyarzabal fra 66.), Nico Williams (Mikel Merino fra 66.).

Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol – Luka Modric (Mario Pasalic fra 64.), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Luka Sucic fra 64.) – Lovro Majer, Ante Budimir (Ivan Perisic fra 55.), Andrej Kramaric (Bruno Petkovic fra 71.).

---