Praktscoringer sørget for Sveits-seier mot Ungarn i EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammen Michel Aebischer, også han EM-debutant, og innbytter Breel Embolo sikret Duah sveitserne tre viktige poeng i gruppe A. Et påskrudd Sveits-lag la dermed et solid grunnlag for å avansere fra gruppespillet. Det har de klart i samtlige av de fire siste store mesterskapene.

– Sveits ser skarpe ut, var dommen fra fotballekspert Kasper Wikestad.

Etter drøye ti minutter spilt i Köln satte Duah ballen i mål etter lekkert sveitsisk angrepsspill, men assistentdommeren vinket for offside. Etter en VAR-sjekk konkluderte imidlertid kamplederen med at 27-åringen var på rett side.

– En eventyrhistorie

Duah debuterte med flagget på brystet for elleve dager siden, og angriperen sto bokført med kun 45 landslagsminutter før lørdagens kamp mot Ungarn. I oppbygningen til scoringen var det hele 22 sveitsiske pasninger.

– Der kan han slippe jubelen løs. For en eventyrhistorie. Denne sveitsiske generasjonen har manglet en målscorer. Duah slår til på første forsøk, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

Noen minutter senere fikk Ruben Vargas en stor mulighet alene med Péter Gulácsi, men Ungarns sisteskanse stoppet forsøket. Like før klokken passerte 45 minutter ladet Michel Aebischer kanonen og hamret inn 2-0 til Sveits.

– Sveits er morsomme å se på. Herlig miks av rutine og talent, skrev Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X da lagene gikk inn til pause.

Ubeseiret i kvalifiseringen

Også etter hvilen fortsatte Sveits å produsere flere farligheter, men også Ungarn kviknet til. Med en snau halv omgang igjen reduserte Barnabas Varga for de hvitkledde, kun få minutter etter at han brant en stor sjanse. På overtid punkterte imidlertid Embolo kampen med en flott lobb.

Marco Rossi og Ungarn tok seg til EM ved å vinne kvalifiseringsgruppe G uten et eneste nederlag.

Sveits tok seg også direkte til mesterskapet etter å ha blitt nummer to i sin kvalifiseringspulje, fem poeng bak Romania.

Vertsnasjon Tyskland smadret Skottland hele 5-1 i åpningskampen fredag. I neste runde onsdag er det duket for Ungarn mot Tyskland i Stuttgart, mens oppgjøret mellom Skottland og Sveits spilles i Köln.

Slik blir fotball-EM på TV og radio

---

Kampfakta

Fotball-EM menn i Tyskland lørdag, gruppe A:

Ungarn – Sveits 1-3 (0-2)

Spilt i Köln, Tyskland

Mål: 0-1 Kwadwo Duah (12), 0-2 Michel Aebischer (45), 1-2 Barnabás Varga (66), 1-3 Breel Embolo (90+3).

---