Tysklands unggutter lekte seg i EM-åpningen – knuste Skottland 5-1

Dermed fikk vertene en best tenkelig start på sommerens mesterskap. I tillegg til Skottland skal Tyskland også opp mot Sveits og Ungarn i gruppe A.

Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz og Niclas Füllkrug ble de store heltene da de scoret målene i München. Antonio Rüdiger scoret også et selvmål.

Terningkast seks

Tyskerne fikk en drømmestart på kampen da Wirtz sendte vertene i ledelsen etter bare ti minutter, før Musiala doblet ni minutter senere.

– Begge de to gigatalentene har levert til terningkast seks når de har fått muligheten foran mål, utbrøt TV 2-kommentator Jesper Mathisen.

Ifølge statistikerne i Opta var det første gang at to spillere i en alder av 21 år eller yngre scoret for samme land i en EM-kamp.

Og ungguttene var ikke ferdig der. Bare seks minutter senere var Musiala igjen inne i 16-meteren og plagde skottene. 21-åringen gjorde seg så vanskelig at Kieran Tierney ikke fant noen annen mulighet enn å felle tyskeren.

Dommeren blåste først for straffe, men en VAR-sjekk kunne vise at hendelsen skjedde rett på utsiden av boksen. Dermed fikk Havertz teste frisparkfoten. Det skuddet reddet Angus Gunn.

– Fantastisk at vi har VAR

På tampen av omgangen ble marerittet et faktum for skottene da Ryan Porteous satte inn en skikkelig grisetakling på Ilkay Gündogan. Stopperen slapp først unna, men etter en VAR-sjekk ble han sendt i dusjen, mens Havertz fikk sette inn kveldens tredje scoring fra straffemerket.

– Når det skjer sånne åpenbare feil, er det fantastisk at vi har VAR. Se hvordan han hopper inn, Gündogan er heldig hvis han kan fortsette. Takk gud for at det beinet ikke brakk rett av, kommentere Mathisen.

Tyskland-kapteinen kom seg imidlertid på beina igjen og spilte videre.

Etter hvilen slapp tyskerne seg noe ned, men halvveis ut i omgangen la Gündogan ballen igjen til innbytter Niclas Füllkrug, som banket inn det fjerde målet for kvelden. Åtte minutter senere scoret han igjen, men da ble målet avblåst for offside.

Fire minutter før full tid fikk Skottland en redusering ut av ingenting da Scott McKenna headet en ball i Antonio Rüdiger, som den tyske stopperkjempet satte i eget nett.

To minutter på overtid fastsatte Emre Can resultatet.

Hyllest

Skottene tok seg til sommerens fotballfest på bekostning av Norge. Steve Clarkes menn snudde til 2-1-seier på Ullevaal i fjor sommer, før de klarte 3-3 på hjemmebane i november. En knallsterk 2-0-seier hjemme over Spania var også nok til å sikre 2.-plassen i gruppe A.

Tyskland var på sin side direktekvalifisert som arrangør. Tyskerne er inne i en svak landslagsepoke. Deres siste EM-triumf kom helt tilbake i 1996, mens det siste VM-gullet kom i 2014.

Under fredagens gruppespillskamp skrev Tyskland-sjef Julian Nagelsmann seg inn i historiebøkene som tidenes yngste trener i et fotball-EM med siden 36 år og 327 dager.

Før oppgjøret var det som vanlig en åpningsseremoni, hvor de denne gangen avsluttet med å hylle fotballikonet Franz Beckenbauer. Seremonien ble avsluttet med at Beckenbauers enke, Heidi, bar EM-trofeet ut på banen.

Beckenbauer, som døde i januar i en alder av 78 år, vant EM 1972 og VM i 1974 med Tyskland. Han ledet også landslaget som trener da de ble verdensmestere i 1990.

---

Kampfakta

EM menn fredag, 1. runde gruppe A:

Tyskland – Skottland 5-1 (3-0)

Mål: 1-0 Florian Wirtz (10), 2-0 Jamal Musiala (19), 3-0 Kai Havertz (str. 45), 4-0 Niclas Füllkrug (68), 4-1 Antonio Rüdiger (selvmål 87), 5-1 Emre Can (90).

Dommer: Clement Turpin, Frankrike.

Gult kort: Robert Andrich, Jonathan Tah, Tyskland, Anthony Ralston, Skottland.

Rødt kort: Ryan Porteous (44), Skottland.

Tyskland (4-2-3-1): Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt – Robert Andrich (Pascal Gross fra 45.), Toni Kroos (Emre Can fra 79.) – Florian Wirtz (Leroy Sané fra 62.), Ilkay Gündogan, Jamal Musiala (Thomas Müller fra 72.) – Kai Havertz (Niclas Füllkrug fra 62.).

Skottland (5-4-1): Angus Gunn – Anthony Ralston, Jack Hendry, Ryan Porteous, Kieran Tierney (Scott McKenna fra 76.), Andrew Robertson – John McGinn (Kenny McLean fra 66.), Scott McTominay, Callum McGregor (Billy Gilmour fra 66.), Ryan Christie (Lawrence Shankland fra 81.) – Ché Adams (Grant Hanley fra 45.).





---