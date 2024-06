Dagsavisens EM-guide gruppe C: Slår England tilbake med seier?

Gruppe C består av England, Danmark, Serbia og Slovenia, og har to ganske klare favoritter til å gå videre. England jakter fortsatt sin første mesterskapstittel siden 1966, og for at det ikke skal bli 60 years of hurt må Gareth Southgate finne den riktige balansen i laget for at deres offensive ess skal skinne. Danmark kom til semifinale sist, og er Skandinavias klart beste lag og representanter også denne gang. Det gjør at Serbia, i sitt første EM, og Slovenia i sitt første EM siden 2000, skal gjøre opp om tredjeplassen.

England er som vanlig forventningene skyhøye, og laget er blant de aller største favorittene. Offensivt er det få som kan matche kvaliteten de kommer med, fra Harry Kane på topp, til Phil Foden, Bukayo Saka, Cole Palmer og ikke minst Jude Bellingham. Spørsmålet er om balansen i laget er god nok og om Declan Rice og stjerneskuddet Kobbie Mainoo klarer å gi god nok beskyttelse til forsvaret som er litt svekket.

Midtstopperparet er nemlig en liten bekymring for Gareth Southgate, som ikke kan bruke sin betrodde mann Harry Maguire. John Stones har også vært skadet mye av sesongen, som gjør at formen hans kanskje ikke er på topp. Da står du igjen med Ezri Konsa, Lewis Dunk og Marc Guehi som stopperpartner, som alle har begrenset med mesterskapserfaring. På backene har de derimot et luksusproblem, men også der må de treffe med balansen, da de engelske backene ofte er bedre offensivt enn defensivt.

Trener: Gareth Southgate: Se opp for: Eberechi Eze og Kobbie Mainoo. Kan imponere om de får sjansen.

Danmark

Våre danske naboer er Skandinavias klart beste lag for tiden, og slo oss i sin generalprøve før EM. Har et solid lag med utenlandsproffer og en bredde vi bare kan misunne dem, som de også beviste gjennom sine bytter i kampen mot Norge. I likhet med Kroatia er det likevel mange av de beste som nærmer seg sitt siste mesterskap, og etter et skuffende VM sist blir det spennende å se om de løfter seg nå.

I mål har Kasper Schmeichel rukket å bli 37 og runde 100 landskamper, men er fortsatt en ypperlig målvakt. Foran seg har han kaptein Simen Kjær på 35 og på midten er Christian Eriksen og Thomas Delaney begge 32. De fire har til sammen 441 landskamper, og massevis av mesterskapserfaring. Sammen med omtrent halve Brentford, Manchester Uniteds Rasmus Højlund og mesterskapsspiller Joakim Mæhle er det et ordentlig godt lag Kasper Hjulmand også kan stille med i årets Europamesterskap.

Mæhle var enorm da Danmark nådde semifinale sist, men litt som Spinazzola på Italia, har han ikke nådd samme nivå etter skaden han pådro seg i mesterskapet. Kasper Hjulmand har bare tapt fem av 51 kamper som landslagstrener, og danskene er et lag som er vanskelige å slå. Tar seg nok enkelt ut av gruppa, men om de blir nummer to bak England kan det fort bli vertsnasjon Tyskland allerede i åttedelsfinalen og da skal de danske drenge få testet seg ordentlig.

Trener: Kasper Hjulmand. Se opp for: Benfica-spilleren Alexander Bah er et ubeskrevet blad.

Serbia

Bør egentlig ha et godt nok lag til å kjempe med Danmark om avansement, men som alltid er det litt indre stridigheter, konflikt og mye rør som foregår hos Serbia. Spesielt bakover på banen er laget sårbare, da de kommer til EM nesten uten backer og spiller en trebackslinje uten fart nok til å dekke over hvis de blir kontret på. Svake i omstillingsfasen, og ikke spesielt gode taktisk, så kan det bli for mange baklengs.

Offensivt i banen bør det være bedre, med spillere som Dusan Tadic, Filip Kostic og Sergej Milinković-Savić som var god før han dro til Saudi-Arabia på midten. På topp har de Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic og Luka Jovic, så det burde egentlig ikke stå på de offensive kvalitetene, men Serbia har vært voldsomt ustabile gjennom de siste årene.

De knuste Sverige 3-0 i generalprøven, men det er også den eneste gangen de har holdt nullen det siste halvannet året, med unntak av seieren over Kypros. Der Slovenia kanskje har dårligere spillere på papiret, er de mye mer et lag med en klar plan og en toppspiss som scorer. Serbia har flere gode spillere, men klarer ikke å sette det sammen til gode nok prestasjoner. Dermed blir det en kamp med Slovenia om tredjeplassen, og da trolig sjansen til å møte Portugal i åttedelsfinalen.

Trener: Dragan Stojković. Se opp for: Dusan Vlahovic, og Udinese-spilleren Lazar Samardžić.

Slovenia

Slovenia var i Norges gruppe forrige gang både Norge og Slovenia deltok i EM, tilbake i år 2000. Det endte 0-0, slik at både Norge og Slovenia røk ut. Siden har Slovenia deltatt to ganger i VM (2002, 2010) og Norge ikke vært med i et mesterskap. Nå er Slovenia tilbake i det gode selskap, og de er i ganske god form. De har bare tapt to kamper de to siste årene, og kvalifiserte seg greit fra Danmarks gruppe. I år har de blant annet slått USA og Portugal, og spilte jevnt med Danmark i de to kvalifiseringskampene.

Det å ha en av verdens beste keepere det siste tiåret i mål i Jan Oblak er selvsagt enormt viktig for Slovenia, og har ellers et godt strukturert lag defensivt. De har tidligere Viking-stopper David Brekalo, og Eliteseriens eneste EM-representant i Nino Zugelj på laget, men lagets store stjerne ute på banen er spissen Benjamin Sesko. Leipzig-spissen kommer til å gå til en storklubb etter mesterskapet, og er en stor del av grunnen til at Slovenia kan gå videre med en god defensiv struktur og han på topp for å score.

Med tanke på at fire av de seks beste tredjeplasserte lagene går videre, må de slå Serbia og enten håpe tre poeng er godt nok eller ta poeng fra England eller Danmark. Det kan jo holde hardt, men hvis de går videre møter de trolig Portugal i åttedelsfinalen. Det er et lag de har slått tidligere i år, men det blir nok et mesterskap de Slovenia igjen møter opp og må reise hjem etter gruppespillet.

Trener: Matjaž Kek. Se opp for: Benjamin Sesko.

---

Gruppe C

Tabelltips: 1) England. 2) Danmark. 3) Serbia. 4) Slovenia.

Søndag 16. juni 18.00: Slovenia – Danmark (Stuttgart). 21.00: Serbia – England (Gelsenkirchen).

Torsdag 20. juni 15.00: Slovenia – Serbia (München). 18.00: Danmark – England (Frankfurt).

Tirsdag 25. juni 21.00: England – Slovenia (Köln), Danmark – Serbia (München).

---