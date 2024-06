Solbakkens poengsnitt på høyde med forgjengernes – holder han koken bedre?

Lørdag starter jobben med å makte det bare Egil «Drillo» Olsen i sin første periode har greid: Å opprettholde et høyt poengsnitt og ta laget til et sluttspill også etter de 35 første kampene i jobben.

Solbakken ledet landslaget for 35. gang mot Kosovo fredag, og statistikken hans (vunnet-uavgjort tapt) er 18-11-6. Bare Drillo i sin siste periode vant flere kamper (19) av de 35 første.

18 seirer er like mange som Drillo i sin første periode, Nils Johan Semb og Lars Lagerbäck hadde etter tilsvarende antall kamper. Sistnevnte fikk lede Norge bare 34 ganger.

Målt i poengsnitt kommer Semb best ut, med Solbakken på delt 4.-plass med Drillo II. Det er marginale forskjeller mellom landslagssjefene, og om snittet ble regnet med to poeng for seier (ikke tre, som under), ville Åge Hareide vært på delt 5.-plass med Drillo II.

* 1,86: Nils Johan Semb (18-11-6)

* 1,83: Drillo I (18-10-7)

* 1,82: Lars Lagerbäck (18-8-8)

* 1,77: Drillo II (19-5-11) og Ståle Solbakken (18-8-9)

* 1,40: Åge Hareide (16-11-8)

* 1,06: Per-Mathias Høgmo (10-7-18)

Skiller seg ut

Høgmo skiller seg ut. Han er ikke bare den eneste uten minst dobbelt så mange seire som tap, men hadde nesten dobbelt så mange tap som seire. Han var ferdig som landslagssjef etter sin 35. kamp.

Lagerbäck fikk én kamp færre. Han samlet i 2020 troppen til kamp nummer 35, 36 og 37, men alt ble spolert av koronaprøver. Kampen mot Israel ble avlyst etter smittetilfeller i begge lag, og Norge måtte gi walkover i nasjonsligakamp mot Romania fordi hele troppen og trenerne havnet i koronakarantene. Leif Gunnar Smerud ledet «nødlandslaget» i 1-1-kampen mot Østerrike som ble siste kamp før Solbakken overtok.

Selv om statistikken til Drillo (I og II), Semb, Hareide, Lagerbäck og Solbakken er ganske lik etter 35 kamper, skiller Drillo I og Semb seg ut ved at de på det tidspunkt hadde kvalifisert Norge til et sluttspill.

Etter 35 kamper er Drillo I unik på flere måter, både ved at han opprettholdt (og faktisk forbedret) poengsnittet og ved at han tok Norge til et sluttspill til.

Poengsnitt fra 36. kamp:

* 1,89: Drillo I (28-16-9)

* 1,50: Drillo II (6-3-5)

* 1,35: Hareide (8-7-8)

* 1,30: Semb (11-10-12)

Var med på det

Om Solbakken skal lykkes med sitt prosjekt, må han kopiere det Drillo gjorde i årene 1994 til 1998, da han med dagens landslagssjef blant spillerne leverte bedre resultater enn i sine første år i jobben. Solbakken debuterte i Drillos 36. landskamp og spilte sine 37 første kamper for Norge under hans ledelse.

Lørdag spiller Norge mot EM-klare Danmark i Brøndby og får sjansen til å vise at laget ville hatt noe i sluttspillet i Tyskland å gjøre om ikke marginene hadde gått så fortvilet feil vei i avgjørende kamper i kvalifiseringen.

I september blir det alvor. Da starter nasjonsligaen der Norge møter Kasakhstan, Østerrike og Slovenia. Gruppeseier vil kunne gi en ekstrasjanse i neste VM-kvalifisering, og opprykk til A-divisjonen vil nesten garantere en omspillsplass i neste EM-kvalifisering dersom det behøves.

Neste kvalifisering, og sjanse til å bryte over et kvart århundres norsk sluttspilltørke, starter i mars neste år.