Ryerson tvilsom til oppgjøret mot Danmark: – Vi får se

Det meddelte landslagssjefen da han møtte pressen i Danmark fredag ettermiddag. Ryerson spilte forrige helg Champions League-finalen mot Real Madrid, som Dortmund tapte 0-2.

Solbakken vil ikke slå fast at den formsterke forsvarsspilleren er med mot det som er Danmarks generalprøve før EM.

– Jeg håper det (at han kan spille). Han er den eneste som skal kjenne på det på trening. Han har ikke vært i fotballtrening siden Champions League-finalen, og så hadde han et lite problem. Han trente litt med ball på torsdag, men vi får se. Jeg stiller med det laget jeg mener er best, og det er tett på hva det ville vært om vi skulle dratt til EM, sa Solbakken.

Onsdag kveld vant Norge 3-0 hjemme mot Kosovo på Ullevaal stadion. Manchester City-spiss Erling Braut Haaland scoret samtlige av vertenes mål.

Det norske herrelandslaget mislyktes i å ta seg til sommerens EM-sluttspill i Tyskland. En svak start på kvalifiseringen, som blant annet inneholdt 1-1 borte mot Georgia og 1-2-tap hjemme for Skottland, gjorde veien lang for Solbakkens mannskap.

Danskene skal på sin side opp mot England, Serbia og Slovenia i gruppe C i EM.

Avspark mot Danmark lørdag er klokken 19.30.

