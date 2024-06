Ancelottis femte mesterliga-triumf. - I natt skal vi ikke sove

Dani Carvajal nikket inn ledermålet i det 74. minutt på et hjørnespark fra Toni Kroos, som spilte sin aller siste klubbkamp.

Carvajal er den første spiller som har vunnet seks Champions League-finaler siden turneringen ble omdøpt i 1992. Kroos er også CL-mester seks ganger, men han mistet finalen ett av årene.

På sidelinja kunne Carlo Ancelotti juble for sin femte CL-triumf. Han var fra før den eneste trener med fire titler i turneringen.

– Det virker som en drøm, men det er virkelig, og jeg er glad. Det var som ventet en vanskelig kamp. De var bedre i første omgang og vi i den andre. I natt skal vi ikke sove, sa Ancelotti til TNT Sports.

Mens de gamle mesterne sørget for gjennombruddet, var det den nye generasjonen som punkterte kampen i det 83. minutt. Jude Bellingham spilte fram Vinicius Junior, som vippet ballen i mål.

Den beste kvelden

– Jeg må være ærlig. De var bedre enn oss i første omgang, og de kunne ha ledet med to eller tre mål, men vi har karakteren som kreves for å komme tilbake, sa Bellingham til DAZN etter finaleseieren over gamleklubben.

– Dette er den beste kvelden i livet mitt, sa 20-åringen til TNT Sports.

Julian Ryerson spilte en strålende kamp for Borussia Dortmund, og den tyske klubben så lenge ut til å skulle ta sin annen tittel i turneringen. I stedet ble det en tøff nedtur.

Et unødvendig balltap av Jadon Sancho førte til hjørnesparket som ble avgjørende. Ian Maatsen markerte Carvajal, men slapp ham og lot ham løpe mot første stolpe. Nacho trakk Ryerson vekk fra stolpen, og Nico Füllkrug nådde ikke opp i duellen med Carvajal, som nikket ballen i lengste hjørne.

Maatsen hadde skyld også i det andre målet, med en fryktelig feilpasning rett til Bellingham.

EM neste

Nå skal en rekke av spillerne ta en kort pause før de gjør seg klare til EM-sluttspillet i Tyskland, som har avspark 14. juni. Blant dem Toni Kroos som ønsker å avslutte karrieren med en EM-tittel med Tyskland. Han avsluttet klubbkarrieren med Mesterligatittel med Real Madrid.