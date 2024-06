Hegerberg: – Viktig for meg å være med gjengen

– Jeg var ute et par måneder, men jeg har jobbet hardt med fysioen hjemme i Lyon, og jeg rakk de siste finalene med klubben. Det var en veldig god jobb, og så var det viktig for meg å komme hit og være med gjengen, for å kunne bidra, sa hun til NTB etter 0-0-kampen mot Italia.

Seks dager etter at hun ble byttet inn ti minutter før full tid i Lyons finaletap for Barcelona i mesterligaen, fikk hun en halvtime på Ullevaal.

Det gikk et brus av forventning gjennom publikum da hun ble byttet inn, men hun maktet ikke å vippe kampen Norges vei.

Best for laget

Landslagssjef Gemma Grainger sier at hun nøye vurderer bruken av Hegerberg under denne samlingen, og at hun snakker med spilleren om det.

– Vi prøver egentlig bare å makse mest mulig så jeg kan gjøre mitt beste for laget, sier Hegerberg.

Av de seks kampene som er spilt i Norges EM-kvalifiseringsgruppe, er fredagens oppgjør på Ullevaal det eneste som ikke har endt med hjemmeseier. Italias bortepoeng kan vise seg viktig når status skal gjøres opp i juli, men Hegerberg ser ikke mørkt på utfallet.

Mye positivt

– Det var en jevn match, og begge lag hadde sjanser til å vinne. Det var mye positivt. Vi var gode defensivt, og det er viktig å holde nullen. Så vet vi at det går an å skape enda skarpere sjanser, sier Hegerberg.

– Jeg synes ikke vi skal være skuffet, men ta med oss at det er utrolig mye rom som vi kan utnytte bedre. Det kan vi ta tak i med en gang, sier hun.

Denne gang er det bare fire dager til Norge møter samme motstander igjen. Med en seier i Ferrara tirsdag vil Norge være tilbake i god posisjon til løse EM-billett allerede i sommer.

– Vi skal restituere godt og forberede oss til matchen, sier Hegerberg.

