Skuffelse ble lettelse for fotballkvinnene – italiensk kjempesjanse på overtid i 0-0-kamp

Italia hadde nemlig en kjempesjanse i det sjette og siste overtidsminuttet, da innbytter Agnese Bonfantini raidet i feltet og skjøt mot lengste hjørne. Der dukket Mathilde Harviken opp og skjøt ballen i egen tverrligger og ut.

Akkurat da var det positivt at det var dagen da ballen ikke ville inn for de norske.

Mange muligheter

Harviken, Caroline Graham Hansen, Celin Bizet Ildhusøy og Elisabeth Terland hadde enorme sjanser til å skape jubel blant de om lag 9307 tilskuerne i sommerværet i Oslo, men lyktes ikke.

Dermed ble Italia det fjerde lag som har fått med seg ett poeng fra en bortekamp mot Norge i EM-kvalifisering de siste 36 årene. Gjestene var veldig nær å påføre Norge det første hjemmetapet i EM-kvalifisering siden 26. mai 1988, men så galt gikk det ikke for de norske.

Lagene møtes igjen om fire dager på italiensk jord i Ferrara, og vinneren vil ligge godt an i kampen om å erobre en av de to EM-billettene fra gruppa etter de siste kampene i juli. De to andre lagene må til høsten ut i omspill, mot lag fra lavere divisjoner, for å sikre plass i sluttspillet i Sveits neste sommer.

Fire av Norges største profiler var tilbake etter å ha mistet aprilkampene med skade, men Graham Hansen var den eneste av dem som spilte fra start. Vi fikk se en del av hennes velkjente raid, men italienerne var svært oppmerksomme på hennes kvaliteter og ga henne ikke mye rom.

Ada Hegerberg kom inn den siste halvtimen, til stort publikumsbifall. Hun bidro til noen norske sjanser, men heller ikke hun evnet å sette fyr på Ullevaal.

Italia var også farlige

Norge dominerte i perioder og hadde de fleste sjansene i den første omgangen, men Italia grep hver mulighet til å kontre og kom også til noen muligheter.

En frisk Thea Bjelde hadde kampens første store sjanse da hun etter et kvarter fikk ballen fra Graham Hansen og skjøt fra god posisjon i feltet, men en italiener blokkerte til corner.

Enda større var sjansen forsvarskollega Harviken fikk i det 29. minutt. Etter en kort corner la Graham Hansen inn fra venstre. Ballen ble klarert rett til Harviken, som fra kort hold måkte den utenfor.

Rett etter nikket Guro Reiten fram Sophie Román Haug, som ville vært alene gjennom om hun hadde fått kontroll, men hun trengte en ekstra berøring, og Italia klarerte.

I omgangens siste minutt kom en enorm dobbeltsjanse for Norge. Celin Bizet sto for en fin vending av spillet, og de norske fikk rom til å skape omgangens fineste angrep. Det endte med at Graham Hansen ble spilt fram av Bjelde, vendte av en motspiller og skjøt. Keeper Laura Giuliani fikk hendene på ballen, men ga retur rett til Bizet. Ballen kom for raskt på henne, og skuddet gikk over.

Innimellom hadde Italia yppet seg flere ganger. I det 32. minutt ble Sofia Cantore spilt fram i feltet, men Cecilie Fiskerstrand var raskt i situasjonen og fikk med hjelp fra Harviken blokkert til corner.

Ikke fornøyd

Ett minutt senere nikket Cantore til Elisa Bartoli, som på volley skjøt i Guro Bergsvand. Ballen var nok innom armen hennes, men tross italienske rop på straffe vinket den rutinerte dommeren Stéphanie Frappart spillet videre.

– Vi er ikke helt fornøyd med 1. omgang. Vi traff ikke på presset vårt, og det gikk litt sent. Der må vi opp med aggressiviteten. Vi må også opp med tempoet når vi har ballen og velge bedre løsninger, sa assisterende trener Ingvild Stensland til NRK i pausen.

Ved pause kom Elisabeth Terland inn for Bizet, og det gikk mindre enn 20 sekunder før hun fyrte av et skudd som skrudde noen desimeter over krysset, langt utenfor keepers rekkevidde.

I det 51. minutt raidet Graham Hansen i feltet og tuppet ballen tversover til Terland, som via en italiener banket ballen rett utenfor.

Hegerberg skapte litt røre da hun kom inn, men de norske greide ikke å utnytte det. I motsatt ende av banen hadde Cantore noen gode forsøk, uten at hun greide å sette Fiskerstrand på prøve.

Norge presset desperat i sluttminuttene og på overtid, men Italia sto imot. Så kom kjempesjansen som kunne gjort kvelden mørk for de norske, men da var marginene på norsk side.

---

FAKTA

EM-kvalifisering fotball kvinner fredag, A-divisjonen gruppe 1 i Oslo:

Norge – Italia 0-0

Ullevaal stadion: 9307 tilskuere

Dommer: Stéphanie Frappart, Frankrike.

Gult kort: Aurora Galli (50), Italia.

Norge (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Thea Bjelde (Maria Thorisdottir fra 56.), Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Vilde Bøe Risa (Lisa Naalsund fra 62.), Ingrid Syrstad Engen – Caroline Graham Hansen (Karina Sævik fra 90.), Guro Reiten, Celin Bizet Ildhusøy (Elisabeth Terland fra 46.) – Sophie Román Haug (Ada Hegerberg fra 62.).

Ubenyttede reserver: Guro Pettersen, Aurora Mikalsen – Marthine Østenstad, Maria Thorisdottir, Maren Mjelde, Justine Kielland, Frida Maanum, Signe Gaupset.

Italia (4-1-4-1): Laura Giuliani – Elisa Bartoli (Cecilia Salvai fra 79.), Martina Lenzini, Elena Linari, Lucia Di Guglielmo – Arianna Caruso (Manuela Giugliano fra 79.) – Barbara Bonansea (Agnese Bonfantini fra 63.), Aurora Galli, Giada Greggi (Giulia Dragoni fra 63.), Sofia Cantore (Michela Catena fra 70.) – Valentina Giacinti.

Ubenyttede reserver: Katja Schroffenegger, Rachele Baldi – Valentina Bergamaschi, Manuela Giugliano, Emma Severini, Cristiana Girelli, Chiara Beccari, Lisa Boattin.

---