Høy stjernefaktor, lav uttelling

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det var altså Mathilde Harviken som fikk den tvilsomme gleden å se sin egen klarering gå rett opp i tverrliggeren i det norske målet. Hadde den gått inn hadde situasjonen vært kritisk for Norge i denne kvalifiseringspuljen. Nå bare ruller livet videre i dødens gruppe.

Null scoringer mot Nederland borte og null scoringer mot Italia hjemme er selvsagt urovekkende for landslagssjef Gemma Grainger. Veien til EM-sluttspillet i Sveits neste år kan bli tyngre enn forventet. Og det var ikke mangel på offensiv kraft i dette laget. Det var derfor så gledelig mange som nesten 10.000 tilskuere hadde kommet til Ullevaal denne kvelden.

Det er ikke ofte Norge har mønstret en tropp som dette. Snakker vi tidenes beste i moderne tid? Det sier jo litt når Ada Hegerberg, Maren Mjelde og Frida Maanum startet på benken elv om det skyldes skader og sykdom. De var tross alt spilleklare. Der satt også Branns stortalent Signe Gaupset.

Men mesterligavinnerne Caroline Graham Hansen og Ingvild Syrstad Engen var på plass, sammen med Chelseas seriemester, lagkaptein Guro Reiten. Tottenhams Celin Bizet Ildhushøy fikk også tillit fra start og skapte Norges første sjanse på egen hånd.

Før pause gikk det litt for tregt i varmen og bare unntaksvis ble Caroline Graham Hansen satt opp slik at hun kom rettvendt mot mål. Da fikk vi i glimt se hvorfor mange nå rangerer henne som verdens beste spiller. Omgangens største sjanse fikk vi da Italias keeper reddet Caros skudd og returen gikk rett i beina på Celin Bizet Ildhushøy som satte ballen over åpent mål.

Ut med Ildhushøy til pause, inn med Elisabeth Terland, som har scoret halvparten av Brightons mål i England. Hun viste fram skuddfoten etter 40 sekunder.

Det ble stor jubel da Ada Hegerberg kom inn en halvtime før slutt og hun skapte liv i det norske angrepet. Vi så noen flotte kombinasjoner mellom henne og Graham Hansen. Men uttellingen manglet. Og akkurat nå er nok jentene lettet over at Italias kjempesjanse seks minutter på overtid ikke gikk inn.

Tirsdag er det returkamp i Ferrara i Nord-Italia og kampen for å komme til EM-sluttspillet i Sveits neste år fortsetter. Vi tror Norge kommer seg dit, men dette kan bli ubehagelig spennende. Nederland og Finland er de to andre lagene i denne pulja. Hjemmekampen mot Nederland er lagt til Brann Stadion 16. juli. Kanskje det kan hjelpe på uttellingen?

Sommerens OL går uten Norge. Det er vi blitt vant til, Norge har ikke vært i OL-sluttspill siden 2008. Men EM og VM har denne nasjonen aldri gått glipp av på kvinnesiden. Vi skal ikke svartmale. Grupper er helt åpen. Men målene må før eller siden komme.

Kveldens mest italienske: Landslagssjef Andrea Soncin, i svart dress og slips og svarte sko midt i solsteiken. Det er viktig å være kulturbærer også i den kvinnelige delen av dette spillet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen