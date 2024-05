Politiet etterforsker fire voldssaker etter storkampen – kritiserer supportermiljøet

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding. Kampen mellom Molde og Rosenborg ble spilt lørdag 11. mai.

Politiet har gått gjennom «store mengder videobevis», og etterforskningen er i en innledende fase.

– I lys av hendelsene i Molde i helgen vil vi gi et tydelig signal om at dette ikke er akseptabelt. Nå etterforsker vi voldshendelsene for å sørge for at handlingene får konsekvenser, sier Mona Kvernberg ved Molde politistasjon.

Hun er seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning og ber supportermiljøet ta grep.

– Vi forventer at det vi ser på som en negativ utvikling i enkelte supportermiljøer, blir tatt tak i av fotballmiljøene selv. Det kan ikke være slik at når det blir arrangert fotballkamper, skal publikum kjenne på frykt for å bli utsatt for vold og sjikane, fortsetter Kvernberg.

Ifølge politiet er to av de fornærmede mindreårige. Det er også mindreårige i nærheten av én eller flere av voldshendelsene.

– Informasjonen politiet har tilgjengelig, tyder på at gjerningspersonene i sakene politiet etterforsker, er RBK-supportere, opplyser politiet.